Заболеваемость COVID-19 в Украине бьет все рекорды: стало известно, объявят ли локдаун

В стране за сутки обнаружили более 32 тысяч новых инфицированных коронавирусом, но до пика новой волны еще далеко.

Несмотря на то, что в Украине зафиксирован рекорд по новым случаям COVID-19 за все время пандемии, власти не видят повода вводить общенациональный локдаун.

Об этом рассказал глава Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий.

По его словам, в Украине действует адаптивный карантин и вводить локдаун в настоящее время бессмысленно.

Вместе с тем он подчеркнул, что в Украине зафиксирован рекорд по новым случаям инфицирования коронавирусом, а также то, что новый штамм "Омикрон" все чаще поражает детей и подростков.

Из-за этого, говорит Радуцкий, у Минздрава вызывает особую обеспокоенность количество мест, которые отведены для лечения детей. Он указал, что в Днепропетровской области таковые уже заняты на 93%, а во Львовской — на 80%.

"Хотя общее количество инфицированных на СOVID-19 рекордное, но уровень госпитализации и летальности сравнительно невелик. Ситуация контролируемая", — сказал он.

Чиновник подчеркнул, что несмотря на это расслабляться не стоит, поскольку пик новой волны ожидается лишь в конце февраля, а до тех пор "ковидом" может заболеть около миллиона украинцев.

Как сообщалось ранее, украинцев предупредили, что симптомы нового штамма коронавируса больше напоминают простуду, чем инфицирование более ранними штаммами. В частности, кашель и потеря обоняния более не являются главными симптомами болезни.