Канада передала Украине летальное оружие: подробности (фото)

Первая партия помощи из Канады прибыла в Украину еще 4 февраля.

На фоне угрозы полномасштабного российского вторжения Украина получила еще одну партию военной помощи. В этот раз в аэропорт "Львов" прибыла помощь из Канады.

Как сообщает Министерство обороны Украины, военно-транспортный самолет Канады прибыл в Украину 19 февраля.

Отмечается, что украинские военные получили снайперские винтовки, автоматические винтовки, пулеметы с оптическими средствами прицеливания, пистолеты, приборы ночного видения и наблюдение и военное снаряжение.

В Минобороны на этот счет отметили, что полученное летальное оружие будет помогать украинским военнослужащим сдерживать агрессию Российской Федерации.

Отмечается, что это уже второй самолет из Канады, доставивший в Украину военную помощь. Первый прибыл в страну 4 февраля.

Напомним, что Украина получила военную помощь не только от Канады. Вооружение передала также Польша – речь о зенитно-ракетных комплексах Piorun с боеприпасами. Кроме того, новые противотанковые системы NLAW доставила Великобритания, а США передали "Джавелины" и новые реактивные снаряды SMAW-D.