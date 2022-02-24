Укр

Россия превращается в аналог "ДНР", — Зеленский выступил с новым заявлением

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Президент подчеркнул, что путь войны выбрала не Украина Новость обновлена 24 февраля 2022, 18:07
Президент подчеркнул, что путь войны выбрала не Украина

Глава государства выступил с новым обращением к украинцам.

В Украине продолжается враждебное наступление со стороны России, начавшееся утром 24 февраля. Взрывы ракет, бои и шум авиации продолжается, и украинская армия, пограничники, силы полиции и специальных служб делают все возможное, чтобы остановить атаку врага.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время своего нового обращения к гражданам Украины.

"На Донбассе – наши Вооруженные Силы действуют на отлично, Харьковское направление – надежно удерживают город. Наиболее проблемная ситуация на юге. Наши войска ведут ожесточенные бои в пригороде Херсона. Враг давит из оккупированного Крыма, пытается продвинуться в сторону Мелитополя. На севере страны враг медленно продвигается в Черниговской области, но там есть кому его держать. Надежно оборона построена в Житомирской области.

Владимир Зеленский отметил, что некоторые россияне уже призывают в соцсетях, что они против войны, но руководство России это вряд ли видит, поэтому он призвал граждан РФ выходить на площади их столицы и выражать свои позиции.

"Россия для мирового сообщества превращается в аналог так называемой "ДНР" — это полная изоляция" — добавил Зеленский и подчеркнул, что "НЕ Украина выбрала путь войны"

Ранее "Телеграф" писал, что на фронте наступила "оперативная пауза". Наиболее проблемная ситуация на юге страны.

Теги:
#Украина #Зеленский #Владимир Зеленский #Росія #Війна #Президент Володимир Зеленський
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