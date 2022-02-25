"Укрзализныца" отменяет ряд пригородных поездов по всей стране

Отменены некоторые поезда, курсирующие из Киева

С 25 декабря отменены пригородные поезда Киевского региона, курсирующие из Киева в направлении Тарасовки, Фастова, Зернового, Ворожбы, Конотопа, Шостки, Василькова, Коростени, Тетерива, Малина и между этими пунктами. Электропоезда, курсирующие обычно в Бучу из Святошино и Борщаговки, продолжат ходить, но теперь будут курсировать только в Ирпень.

Об этом сообщает "УЗ".

В Одесском регионе отменены поезда, курсировавшие по маршруту Николаев – Херсон, Херсон – Вадим и Христиновка – Умань. В центральном регионе отменены поезда Запорожье – Новоалексеевка и Мелитополь – Запорожье. Во Львовском регионе отменяются электропоезда сообщением Львов – Лавочное – Чоп с 25 февраля и обратно с 26 февраля. Также отменены электропоезда сообщением Харьков – Козача Лопань, Мерчик – Тростянец-Смородино и Тростянец-Смородине – Люботин.

Отменен ряд пригородных рейсов на востоке страны: поезда по маршрутам Харьков – Бахмут, Харьков – Лозовая – Краматорск и Харьков – Славянск, не будут курсировать к дальнейшим указаниям. Поезда Мариуполь — Южнодонбасская будут курсировать только в Волноваху, поезда из Лимана, Изюма и Святогорска будут курсировать только в Фенольную вместо станции Скотувата. Поезда Лантратовка – Кондрашовская-Нова ограничиваются по станции Новый Айдар.

"Укрзализныця делает все возможное, чтобы продолжать курсирование электропоездов в тех регионах, где это позволяет ситуация. Пассажиров просим сохранять спокойствие, иметь при себе документа, удостоверяющие личность, быть готовыми к возможным проверкам вещей и внимательно слушать объявления на вокзалах и станциях", — подчеркивают в "УЗ".

Уже в пятницу, 25 февраля, идет второй день войны России с Украиной, поэтому президент Владимир Зеленский обратился к гражданам страны и призвал "останавливать врага везде, где он виден".

Напомним, что на севере страны была замечена колонна российских танков, которая направляется в Киев.