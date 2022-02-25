Украинские женщины и дети спасаются от войны: ситуация на западной границе (видео)

Тысячи украинских беженцев бегут от российской агрессии.

На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину тысячи беженцев штурмуют западные границы в надежде безопасно пересечь ее. На западе Украины сформировались километровые очереди украинских беженцев.

Об этом сообщает "Политика Страны".

Положение дел на западной границе весьма тяжелое. Перед контрольно-пропускными пунктами на Львовщине, Волыни и Закарпатье сформировались многокилометровые очереди из желающих покинуть страну и ситуация только ухудшается. Одна из самых длинных очередей — на контрольно-пропускном пункте "Краковец" (Львовская область) сформировалась 30-километровая очередь в две шеренги.

На единственном пешем переходе на западной границе в Шегини (Львовская область) очередь растянулась на 20 км и вышла за пределы села. По словам местных, народ все идет и идет.

Добавим, что после указа президента Украины Владимира Зеленского о всеобщей мобилизации мужчин от 18 до 60 лет на границе заворачивают назад. Пускают только женщин с детьми и пожилых.

Ранее сообщалось, что Польша предоставит Украине финансовую помощь на сумму 4 млрд злотых (950 млн долларов).