Мир избегает Путина: война в Украине четвертый день на обложках мировых СМИ

Пока в РФ строгая цензура, международные журналисты свободно пишут правду

По состоянию на утро воскресенья, 27 февраля, Украина уже четвертый день сражается с вооруженной агрессией России, и тема эта не покидает передовицы авторитетных иностранных СМИ. Интересно, что пока в России старательно замалчивают вторжение, запретив журналистам называть происходящее "войной", международные издания пишут правду о том, как храбро дают отпор агрессору украинские военные.

"Телеграф" составил краткий обзор обложек изданий на утро 27 февраля.

"Киев — город отваги", — Daily Mail.

"Россия наступает на 3 украинских города, но встречает ожесточенное сопротивление", — The New York Times.

"Мы не боимся", — The Mirror.

"Украинские силы отбивают российскую атаку на Киев", — The Wall Street Journal.

"США и союзники обещают расправиться с российскими банками", — The Washington Post.

"Мир избегает Путина, надежды на его быструю победу испаряются", — The Guardian.

"Когда он остановится? История сурово осудит Владимира Путина за его войну", — The Economist.

Кроме того, стоит заметить, что сильно поддерживают Украину турецкие издания. В частности, Yeni çağ (Новый век) посвятил все материалы теме войны, называет украинцев героическими и позиционирует их как идеально солидарную нацию с мужественным руководством, противостоящую диктаторским монстрам.

Как сообщал "Телеграф", накануне было принято решение отключить Россию от SWIFT в связи с агрессией против Украины.