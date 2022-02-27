Уничтоженный морской десант и оборона Херсона: как Украина защищается на четвертый день войны
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Командование вооруженных сил говорит, что существует возможность дополнительных ударов со стороны Беларуси.
Украинские защитники четвертые сутки подряд оказывают титаническое сопротивление российским захватчикам. По состоянию на 13:00 ситуация в некоторых регионах страны была весьма тяжелой, однако контролируемой.
Более подробно Генштаб ВСУ сообщил в последней сводке.
По данным военных, Россия продолжает свою воздушно-наступательную операцию. Из-за отдельных атак многие военные и гражданские объекты разрушены, нанесен огромный ущерб инфраструктуре.
Также выделены самые горячие точки, где ведутся бои.
- Киев. Несмотря на перегруппировку противника, украинские воины изо всех сил защищают происки в столице. Также к противостоянию готовы бойцы Теробороны. Известно, что ответственность за ведение всех операций по обороне Киева лежит на генерал-полковнике Александре Сырском. Комендантом обороны определено полковник Сергея Собко.
- Харьков. В этом городе россияне совершают разные военные преступления, грабя магазины и обстреливая мирные кварталы. Также от подобного страдает город Балаклея.
- Херсон. ВСУ отчаянно противостоят путинской армии по всем фронтам.
- Морской путь. Сообщается об уничтожении российского десанта вблизи Черноморска. В то же время, есть информация, что боевые корабли Черноморского, а также Тихоокеанского флота РФ тоже "включились" в ход войны.
- Беларусь. Еще одним вероятным фронтом, который Россия официально откроет, может стать СБ. Сообщается о готовности к вылету ряда вертолетов и бомбардировщиков из местных аэродромов Мачулищи и Барановичи.
Однако ввиду того, что украинская сторона согласилась на переговоры с Россией, Александр Лукашенко заверил, что на время диалога все белорусские военные средства останутся на месте. Известно, что встреча дипломатов состоится в районе реки Припять.
Между тем, сообщается, что украинские военные не прекращают активно обороняться. На Черниговщине, например, уничтожена танковая рота россиян вместе с личным составом.
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