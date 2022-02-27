Уничтоженный морской десант и оборона Херсона: как Украина защищается на четвертый день войны

Командование вооруженных сил говорит, что существует возможность дополнительных ударов со стороны Беларуси.

Украинские защитники четвертые сутки подряд оказывают титаническое сопротивление российским захватчикам. По состоянию на 13:00 ситуация в некоторых регионах страны была весьма тяжелой, однако контролируемой.

Более подробно Генштаб ВСУ сообщил в последней сводке.

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По данным военных, Россия продолжает свою воздушно-наступательную операцию. Из-за отдельных атак многие военные и гражданские объекты разрушены, нанесен огромный ущерб инфраструктуре.

Также выделены самые горячие точки, где ведутся бои.

Киев. Несмотря на перегруппировку противника, украинские воины изо всех сил защищают происки в столице. Также к противостоянию готовы бойцы Теробороны. Известно, что ответственность за ведение всех операций по обороне Киева лежит на генерал-полковнике Александре Сырском. Комендантом обороны определено полковник Сергея Собко.

Несмотря на перегруппировку противника, украинские воины изо всех сил защищают происки в столице. Также к противостоянию готовы бойцы Теробороны. Известно, что ответственность за ведение всех операций по обороне Киева лежит на генерал-полковнике Александре Сырском. Комендантом обороны определено полковник Сергея Собко. Харьков. В этом городе россияне совершают разные военные преступления, грабя магазины и обстреливая мирные кварталы. Также от подобного страдает город Балаклея.

В этом городе россияне совершают разные военные преступления, грабя магазины и обстреливая мирные кварталы. Также от подобного страдает город Балаклея. Херсон. ВСУ отчаянно противостоят путинской армии по всем фронтам.

ВСУ отчаянно противостоят путинской армии по всем фронтам. Морской путь. Сообщается об уничтожении российского десанта вблизи Черноморска. В то же время, есть информация, что боевые корабли Черноморского, а также Тихоокеанского флота РФ тоже "включились" в ход войны.

Сообщается об уничтожении российского десанта вблизи Черноморска. В то же время, есть информация, что боевые корабли Черноморского, а также Тихоокеанского флота РФ тоже "включились" в ход войны. Беларусь. Еще одним вероятным фронтом, который Россия официально откроет, может стать СБ. Сообщается о готовности к вылету ряда вертолетов и бомбардировщиков из местных аэродромов Мачулищи и Барановичи.

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Однако ввиду того, что украинская сторона согласилась на переговоры с Россией, Александр Лукашенко заверил, что на время диалога все белорусские военные средства останутся на месте. Известно, что встреча дипломатов состоится в районе реки Припять.

Между тем, сообщается, что украинские военные не прекращают активно обороняться. На Черниговщине, например, уничтожена танковая рота россиян вместе с личным составом.