Что делать если вы заметили вражеские ДРГ: пошаговая инструкция от СБУ
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Что делать если вы заметили вражеские ДРГ
Украинцы продолжают бороться с российскими оккупантами и давать решительный отпор врагу. Во многие города проникли диверсионные группы.
Служба безопасности Украины опубликовала инструкцию о том, что делать, если вы увидели вражеские ДРГ или диверсантов.
Украинцев просят обратить внимание, если подозрительные личности:
- имеют выраженный российский акцент;
- личности не ориентируются на местности;
- фотографируют или снимают на видео местность;
- ставят метки;
- просят телефон, чтобы позвонить.
Что делать, если вы увидели подозрительные личности:
- зафиксируйте ихние приметы (внешность, одежда);
- не показывайте им документы, не подсказывайте дорогу;
- если дали им телефон, то зафиксируйте номер, на который они звонили;
- всеми доступными способами информируйте СБУ про время и место, где вы видели вероятных диверсантов (приметы, номера автомобилей, ихнее количество, место нахождения).
Отметим, что ранее сообщалась детальная инструкция о том, как приготовить "коктейль Молотова".
Также следует обратить внимание на то, как правильно себе вести, когда вы услышали сигнал тревоги, находясь в квартире.