Что делать если вы заметили вражеские ДРГ: пошаговая инструкция от СБУ

Что делать если вы заметили вражеские ДРГ

Украинцы продолжают бороться с российскими оккупантами и давать решительный отпор врагу. Во многие города проникли диверсионные группы.

Служба безопасности Украины опубликовала инструкцию о том, что делать, если вы увидели вражеские ДРГ или диверсантов.

Украинцев просят обратить внимание, если подозрительные личности:

имеют выраженный российский акцент;

личности не ориентируются на местности;

фотографируют или снимают на видео местность;

ставят метки;

просят телефон, чтобы позвонить.

Что делать, если вы увидели подозрительные личности:

зафиксируйте ихние приметы (внешность, одежда);

не показывайте им документы, не подсказывайте дорогу;

если дали им телефон, то зафиксируйте номер, на который они звонили;

всеми доступными способами информируйте СБУ про время и место, где вы видели вероятных диверсантов (приметы, номера автомобилей, ихнее количество, место нахождения).

Отметим, что ранее сообщалась детальная инструкция о том, как приготовить "коктейль Молотова".

Также следует обратить внимание на то, как правильно себе вести, когда вы услышали сигнал тревоги, находясь в квартире.