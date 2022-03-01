Укр

Что делать если вы заметили вражеские ДРГ: пошаговая инструкция от СБУ

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
Дата публикации
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Автор
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Противотанковые ежи на улицах Житомира Новость обновлена 01 марта 2022, 16:50
Противотанковые ежи на улицах Житомира

Что делать если вы заметили вражеские ДРГ

Украинцы продолжают бороться с российскими оккупантами и давать решительный отпор врагу. Во многие города проникли диверсионные группы.

Служба безопасности Украины опубликовала инструкцию о том, что делать, если вы увидели вражеские ДРГ или диверсантов.

Украинцев просят обратить внимание, если подозрительные личности:

  • имеют выраженный российский акцент;
  • личности не ориентируются на местности;
  • фотографируют или снимают на видео местность;
  • ставят метки;
  • просят телефон, чтобы позвонить.

Что делать, если вы увидели подозрительные личности:

  • зафиксируйте ихние приметы (внешность, одежда);
  • не показывайте им документы, не подсказывайте дорогу;
  • если дали им телефон, то зафиксируйте номер, на который они звонили;
  • всеми доступными способами информируйте СБУ про время и место, где вы видели вероятных диверсантов (приметы, номера автомобилей, ихнее количество, место нахождения).

Отметим, что ранее сообщалась детальная инструкция о том, как приготовить "коктейль Молотова".

Также следует обратить внимание на то, как правильно себе вести, когда вы услышали сигнал тревоги, находясь в квартире.

Теги:
#СБУ #Россия #диверсанты
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