Не убивайте, потому что понадобится: что делать, если оккупант хочет сдаться в плен (инфографика)

Пленные русские военные понадобятся для обмена.

Российских оккупантов сотнями отлавливают в Украине наши военнослужащие, а некоторые представители армии россии вообще сдаются сами. Если вы увидели захватчика, стремящегося сдаться в плен, то следует помнить несколько важных правил.

Для этого Министерство обороны Украины опубликовало специальную инфографику.

Так, если вы увидели голодного россиянина, готового сдаться, в первую очередь скажите ему бросить оружие, затем поднять руки вверх и лечь на землю.

Если оккупант выполнит эти действия, обыщите его полностью и убедитесь, что при нем нет еще какого-то оружия.

Конвоировать оккупанта нужно на расстоянии 2 метра и передать его в местный сельсовет или старосте. Или в офис местной ОТГ.

Если офис ОТГ находится далеко от Вас или это не безопасно, то позовите на помощь и обязательно наберите номер горячей линии по сбору пленных Министерства обороны.

Телефон Горячей линии по приему пленных российских оккупантов: +380894201863

Инструкция для гражданских граждан

Ранее "Телеграф" сообщал, что в плен к украинским военным попал дважды предатель Украины, участвовавший в захвате Крыма в 2014 году. А один из пленных российских военных обратился к близким людям, рассказав правду о войне в Украине.