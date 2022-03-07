Резников о войне с рашистами: пусть врага ждет сюрприз

ВСУ продолжают демонстрировать высокое мастерство и уничтожать русских захватчиков.

Из-за огромных потерь, которые понес враг, интенсивность боевых действий временно снизилась. Однако российские оккупанты пытаются сконцентрировать силы и средства для новой волны атак. В первую очередь – на Киев, Харьков, Чернигов и Николаев.

Об этом в свежей утренней сводке рассказал глава Минобороны Алексей Резников.

"Русский мир" пытается задушить город-герой Мариуполь гуманитарным кризисом. Руководство государства делает все возможное и невозможное, чтобы обеспечить гуманитарные коридоры. Это непросто. Ведь русские террористы не держат слово. Нет жалости даже к деткам и женщинам, к раненым. Они обстреливают жилые кварталы. Они обстреливают мирных людей во время эвакуации. Даже шакалы себя так не ведут.

Мы используем каждую минуту для укрепления нашей обороны. Все усилия круглые сутки направлены на то, чтобы обеспечить потребности наших защитников и защитниц", — написал Резников.

По словам главы Минобороны, более 140 тысяч украинцев, преимущественно мужчин, вернулись из Европы. Десятки тысяч влились в ряды Сил территориальной обороны.

Кроме того, уже более 20 тыс. обращений от иностранцев готовы приехать в Украину и защищать мир от российских нацистов на украинском фронте. Чтобы кремлевское зло не распространялось.

"Не буду комментировать поставки оружия и боеприпасов – это щепетильный момент. Пусть врага ждет сюрприз. Знайте: есть значительный прогресс.

Кроме прочего, за последние 3 дня уже доставлено, едет в Украину или законтрактовано более 50 тыс. шлемов и бронежилетов. Мы "перехватываем" у поставщиков уже сшитую форму для армий стран НАТО. Пусть наши защитники будут одеты в разное. Главное – чтобы было удобно избивать врага", — рассказал Резников.

Наши воины по всем направлениям обороны демонстрируют высокое мастерство, уничтожая русских захватчиков.

"Действия наших артиллеристов Николаевской области войдут в учебники. Как и контратаки украинских защитников Харькова и Луганской области.

Мы работаем над получением помощи в сфере ПВО и ПРО от партнеров. Но уверенность в неотвратимости нашей победы придают не произнесенные обещания, а украинские Воздушные Силы. И отдельные менеджеры "Укрпочты", сбивающие самолеты с российскими военными преступниками.

Наше самое преимущество над врагом – в сплоченности украинского общества. В россии не понимают, что такое самоорганизация и такое подлинное доверие между властью и гражданами. Они десятилетиями уничтожали свободу и достоинство людей, чтобы получить безропотное население.

Их больше, это верно. Они преобладают на море и в воздухе. Пока что. Пока что", — подытожил Резников.

Напомним, что во данным Генштаба ВСУ российские захватчики продолжают нести большие потери в живой силе. На утро 6 марта российские оккупационные войска потеряли в Украине 11 тысяч военных, а также сотни танков и боевых машин.