В Украину начали прибывать первые британские добровольцы: видео

Украинским военным будут помогать иностранные добровольцы.

В Украину начали прибывать первые добровольцы из Великобритании, желающие воевать против России.

Большая часть добровольцев являются бывшими военными. Потому они очень хорошо подготовлены.

Соответствующее видео опубликовал в своем Telegram-канале нардеп Алексей Гончаренко.

"Британские добровольцы прибывают в Украину, чтобы дать отпор руссни", — подписал публикацию Гончаренко.

"Здесь происходят военные преступления, бомбят гражданские объекты, убивают мирных людей. Это нужно останавливать", — комментируют добровольцы войну в Украине.

Отметим, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что в Украину едут около 20 тысяч опытных воинов-добровольцев из 52 стран мира. В одних только США таких добровольцев уже нашлось более трех тысяч.