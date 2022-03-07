Укр

В Украину начали прибывать первые британские добровольцы: видео

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
Дата публикации
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Автор
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Британские добровольцы Новость обновлена 07 марта 2022, 10:08
Британские добровольцы

Украинским военным будут помогать иностранные добровольцы.

В Украину начали прибывать первые добровольцы из Великобритании, желающие воевать против России.

Большая часть добровольцев являются бывшими военными. Потому они очень хорошо подготовлены.

Соответствующее видео опубликовал в своем Telegram-канале нардеп Алексей Гончаренко.

"Британские добровольцы прибывают в Украину, чтобы дать отпор руссни", — подписал публикацию Гончаренко.

"Здесь происходят военные преступления, бомбят гражданские объекты, убивают мирных людей. Это нужно останавливать", — комментируют добровольцы войну в Украине.

Отметим, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что в Украину едут около 20 тысяч опытных воинов-добровольцев из 52 стран мира. В одних только США таких добровольцев уже нашлось более трех тысяч.

Теги:
#Великобритания #Добровольцы #Дмитрий Кулеба
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