В Украину начали прибывать первые британские добровольцы: видео
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Украинским военным будут помогать иностранные добровольцы.
В Украину начали прибывать первые добровольцы из Великобритании, желающие воевать против России.
Большая часть добровольцев являются бывшими военными. Потому они очень хорошо подготовлены.
Соответствующее видео опубликовал в своем Telegram-канале нардеп Алексей Гончаренко.
"Британские добровольцы прибывают в Украину, чтобы дать отпор руссни", — подписал публикацию Гончаренко.
"Здесь происходят военные преступления, бомбят гражданские объекты, убивают мирных людей. Это нужно останавливать", — комментируют добровольцы войну в Украине.
Отметим, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что в Украину едут около 20 тысяч опытных воинов-добровольцев из 52 стран мира. В одних только США таких добровольцев уже нашлось более трех тысяч.
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