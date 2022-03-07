Укр

Тероборона попросила Бойко сказать "Путин - х*ло": чем все закончилось (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Автор
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Юрий Бойко Новость обновлена 07 марта 2022, 20:47
Юрий Бойко

Нардепа проверили на блокпосту.

В понедельник, 7 марта, на 12-й день полномасштабного вторжения рф в Украину в сети появилось видео, на котором боец теробороны попросил народного депутата Юрия Бойко повторить уже ставши народными кричалки про кровавого диктатора владимира путина и русский военный корабль.

Соответствующе видео доступно на telegram-канале our_odessa.

На одном из блокпостов был остановлен кортеж Бойко. Один из бойцов попросил нардепа ОПЗЖ повторить известные фразы: "Путин — ху*ло" и "русский военный корабль иди нах*й", однако депутат сказал, что он не ругается. Когда боец попросил депутата сказать: "Русский военный корабль иди нах*й", в разговор вмешался охранник Бойко, которого тероборона быстро усадила на колени. На этом видео обрывается.

"Я скажу так, российская армия сделала агрессию против Украины. Путин — ху*ло я не скажу, ведь я не ругаюсь", — заявил нардеп.

Напомним, 7 марта российские захватчики атаковали хлебзавод на Киевщине. Кроме того, за 12 дней войны оккупанты атаковали 202 школы и более 1500 жилых домов.

Теги:
#Украина #Юрий Бойко #Россия #Война с Россией
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