Под вражеский огонь на Луганщине попал детсад и жилые дома, есть погибшие и раненые

Повреждены жилые дома, детский сад, больница.

В Украине во вторник, 8 марта, начался 13-й день сопротивления армии российской федерации. Оккупанты продолжают обстреливать мирное населеннее на северном и южном направлении. На Донбассе вражеским огнем накрыли такие населённые пункты, как Рубежное, Кременная, Попасная.

Об этом сообщил начальник Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Facebook.

"Потерпев очередное поражение при попытке ворваться в большие города, россияне, срывая злобу, продолжают обстреливать жилые дома. Они считают это психологическим давлением и, наверное, им не дано понять, что гибнут обычные беззащитные люди. Однако даже увидев последствия, россияне не останавливаются" – их остановит только пуля или плен", – подчеркнул Гайдай.

Россияне обстреляли жилые дома

В Рубежном от вражеских обстрелов произошло возгорание квартиры. Работники ГСЧС остановили распространение пламени, спасли жителей, однако одна женщина погибла еще при обстреле. Кроме того, от осколочных ранений пострадали, как минимум четверо человек.

Повреждены жилые дома в Кременной и Попасной.

В результате вражеского огня повреждено здание Попаснянского областного психоневрологического интерната, российским снарядом пробита крыша в детском саду.

Напомним, что в ночь на 8 марта российские оккупанты с самолетов бомбили по жилым кварталам в Сумской области. В результате чего погибло 9 человек, среди которых были дети.