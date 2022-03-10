Военные россии врут во всем: появилось очередное видеодоказательство

Оккупанты перевозят снаряды в эвакуационной технике

Оккупационные войска рф, которые начали военное вторжение в Украину 24 февраля, вновь показали насколько пренебрежительно они относятся к любым правилам ведения войны.

Советник главы МВД Антон Геращенко показал кадры, на которых присутствует брошенный МТ-ЛБ со знаком красного креста, а вот внутри находились ящики со снарядами.

"Трофейная российская эвакуационная МТЛБ. Вы заметили красный крест? А внутри снаряды, которые были предназначены для убийства украинцев. Они врут даже тут", — подчеркнул он.

Как сообщалось ранее, оккупанты не в первый раз идут на подобные "уловки", при этом к подобным методам они прибегают с самых первых дней войны. К примеру, 27 февраля группа кадыровцев пыталась прорваться в Киев на угнанном автомобиле "скорой помощи"

К тому же россияне неоднократно попадались на обстрелах украинских городов запрещенным оружием. Так 4 марта город Покровск, что в Донецкой области был обстрелян кассетными снарядами.

А позже на Чернигов сбросили зажигательные авиабомбы, применение которых против городов считается военным преступлением.