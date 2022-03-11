Арестович пугает белорусов массовой гибелью в Украине (видео)
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Чиновник прокомментировал ситуацию на границе.
Под визит непризнанного президента александра лукашенко к кровавому диктатору владимиру путину российские оккупанты устроили провокации в Беларуси, обстреляв территорию страны из украинского неба.
Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович на своей страничке в Facebook.
Арестович считает, что данная провокация была сделана специально во время визита лукашенко к путину.
"Российские самолеты ударили по территории Украины, сделали петлю и ударили по территории Беларуси, после чего белорусские колоны радостно пошли к границе", — начал Арестович.
Чиновник отметил, что белорусам не надо втягиваться в войну и предупредил их.
"Война вам не нужна. Мы за 15 дней уничтожили больше 12 тысяч российских военных. Не надо вам попадать в их число. Это не надо Беларуси", — закончил Арестович.
"Обращение к белорусам в связи с российской вооруженной провокацией на наших границах", — написал Арестович, прикрепивший видео со своим заявлением.
Ранее сообщалось, что пленный российский летчик извинился перед украинцами.
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