Арестович пугает белорусов массовой гибелью в Украине (видео)

Чиновник прокомментировал ситуацию на границе.

Под визит непризнанного президента александра лукашенко к кровавому диктатору владимиру путину российские оккупанты устроили провокации в Беларуси, обстреляв территорию страны из украинского неба.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович на своей страничке в Facebook.

Арестович считает, что данная провокация была сделана специально во время визита лукашенко к путину.

Читайте также: Категория Украина Еще один российский генерал уничтожен в Украине: подробности Как именно погиб российский военный преступник, пока не известно

"Российские самолеты ударили по территории Украины, сделали петлю и ударили по территории Беларуси, после чего белорусские колоны радостно пошли к границе", — начал Арестович.

Чиновник отметил, что белорусам не надо втягиваться в войну и предупредил их.

"Война вам не нужна. Мы за 15 дней уничтожили больше 12 тысяч российских военных. Не надо вам попадать в их число. Это не надо Беларуси", — закончил Арестович.

"Обращение к белорусам в связи с российской вооруженной провокацией на наших границах", — написал Арестович, прикрепивший видео со своим заявлением.

Ранее сообщалось, что пленный российский летчик извинился перед украинцами.