Российская армия все чаще тормозит с атаками: актуальные карты боевых действий в Украине (фото)

Авианалеты на мирные города продолжаются, однако ВСУ дает хороший отпор

Начался семнадцатый день войны русско-украинской войны. Несмотря на отдельные бомбардировки и продолжение обстрелов некоторых населенных пунктов, оккупанты за минувшие сутки не могли двигаться вперед и были вынуждены все чаще останавливаться и перегруппировываться.

Такие выводы наталкивают свежие карты и пояснения к ним, предоставленные Institute for the Study of War.

Самый большой тупик захватчиков ожидал на Харьковщине. Военные и бойцы терробороны максимально отражают вражеские атаки, что вынуждает противника все реже использовать пехоту или боевые машины. При этом Россия продолжает применять авиацию.

Актуальная карта передвижения войск России на утро 12 марта

В направлении Николаева, Запорожья, а также на Донбассе последние 24 часа расположение вражеских войск почти не изменилось. Более того, на юге россияне постоянно получают достойный отпор военных и даже гражданских.

"Украинский Генштаб заявил, что Россия до сих пор не использовала свои территориальные цели для войны, и, скорее всего, будет и дальше прибегать к ударам по гражданским объектам и психологическим операциям, чтобы взорвать поддержку украинской власти населением", — говорится в отчете Института.

Более подробная карта

Однако большинство наступательных атак рашистов не скоординированы, что позволяет украинским защитникам быстрее наносить сокрушительные удары.

Добавим, что участились случаи контратак со стороны отечественных военнослужащих, но в Генштабе пока не раскрывают конкретные направления.

Вероятность того, что кремль попытается втянуть в войну в Украине еще и белорусскую армию, а также наемников с востока, пока существует. Однако времени на подготовку у этих подразделений нет, поэтому вряд ли смогут помочь противнику действовать более целенаправленно.

Напомним, что более подробную информацию о боевых действиях на территории нашего государства можно прочесть в свежей сводке от Генерального штаба ВСУ. Они, между прочим, отмечают увеличение случаев дезертирства среди россиян.

Также мы рассказывали, как живет украинский Мариуполь, который уже несколько долгих суток остается в осаде российских нацистов.