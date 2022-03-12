Российская армия все чаще тормозит с атаками: актуальные карты боевых действий в Украине (фото)
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Авианалеты на мирные города продолжаются, однако ВСУ дает хороший отпор
Начался семнадцатый день войны русско-украинской войны. Несмотря на отдельные бомбардировки и продолжение обстрелов некоторых населенных пунктов, оккупанты за минувшие сутки не могли двигаться вперед и были вынуждены все чаще останавливаться и перегруппировываться.
Такие выводы наталкивают свежие карты и пояснения к ним, предоставленные Institute for the Study of War.
Самый большой тупик захватчиков ожидал на Харьковщине. Военные и бойцы терробороны максимально отражают вражеские атаки, что вынуждает противника все реже использовать пехоту или боевые машины. При этом Россия продолжает применять авиацию.
В направлении Николаева, Запорожья, а также на Донбассе последние 24 часа расположение вражеских войск почти не изменилось. Более того, на юге россияне постоянно получают достойный отпор военных и даже гражданских.
"Украинский Генштаб заявил, что Россия до сих пор не использовала свои территориальные цели для войны, и, скорее всего, будет и дальше прибегать к ударам по гражданским объектам и психологическим операциям, чтобы взорвать поддержку украинской власти населением", — говорится в отчете Института.
Однако большинство наступательных атак рашистов не скоординированы, что позволяет украинским защитникам быстрее наносить сокрушительные удары.
Добавим, что участились случаи контратак со стороны отечественных военнослужащих, но в Генштабе пока не раскрывают конкретные направления.
Вероятность того, что кремль попытается втянуть в войну в Украине еще и белорусскую армию, а также наемников с востока, пока существует. Однако времени на подготовку у этих подразделений нет, поэтому вряд ли смогут помочь противнику действовать более целенаправленно.
Напомним, что более подробную информацию о боевых действиях на территории нашего государства можно прочесть в свежей сводке от Генерального штаба ВСУ. Они, между прочим, отмечают увеличение случаев дезертирства среди россиян.
Также мы рассказывали, как живет украинский Мариуполь, который уже несколько долгих суток остается в осаде российских нацистов.
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