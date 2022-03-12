Укр

Дезертирство и неуверенность: что происходит с войсками рф в Украине

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Группа пленных оккупантов Новость обновлена 12 марта 2022, 07:28
Группа пленных оккупантов

рашистов удивил отпор Украины

Украинские защитники продолжают оборонять нашу страну. российские военные в свою очередь уже намного менее готовы воевать с Украиной — они предпочитают дезертировать из рядов армии рф.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке.

За чуть более чем две недели войны 31 батальонно-техническая группа врага на украинской территории потеряла боеспособность. В Полесье, Северском и Южнобужском операционных районах противника остановили, у него большие потери как в технике, так и в людях.

В Донецком направлении — удалось остановить на некоторых направлениях, на других фронтах — рашистов замедлили.

Большая часть поздразделений армии рф, которые получили отпор украинских военных, деморализирована. В плен сдаются целыми группами. Так, на Сумщине оккупантов в полях увидели местные жители — всего пленных оказалось 29 человек. В последние трое суток Генштаб сообщает о движении небольших групп дезертиров в сторону границы страны.

С резервом тоже проблемы — в рф не горят желанием умирать за путина и привлечь к войне в Украине решили ближневосточных наемников.

Как ранее писал "Телеграф", количество пленных еще несколько дней назад насчитывало около семи сотен. Их настолько много, что в Украине будет создан специальный орган для решения вопросов, связанных с ними.

Теги:
#Россия #Пленные #Дезертиры
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