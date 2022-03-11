Укр

Десятки оккупантов взяты в плен на Сумщине: бродили по полям

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Пленные россияне
Пленные россияне

Украинцы объединяются перед лицом агрессора

Пока ВСУ отбрасывают оккупантов из украинских населенных пунктов, полиция и терроборона на Сумщине задержали 29 российских военных.

Об этом сообщил советник главы МВС Антон Геращенко.

В окрестностях города Ромны вблизи одного из сел в поле местные жители заметили группу подозрительных лиц в военной форме. Они вызвали помощь — оказалось, что это силы оккупанта.

Сумщина — один из регионов, где российские войска причинили серьезные разрушения. Они бомбили регион с самолетов и обстреливали ракетами. В Ахтырке оккупанты сожгли нефтебазу, разрушили ТЭЦ, из Тростянца и Краснополья, как и из областного центра организовывают гуманитарные коридоры для эвакуации. По области без электроснабжения остались более 50 тысяч абонентов.

При этом местные формирования сопротивляются оккупантам — в начале войны дважды отбить россиян от Ахтырки удалось силами терробороны, часть городов они осадили.

Ранее "Телеграф" писал, что тех российских военных, которые не сдаются в плен, а продолжают атаковать украинцев, ВСУ уничтожают — среди них много высокопоставленных офицеров.

Теги:
#Россия #Сумская область #Пленные
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