Кондратюк показал фото своего полуразрушенного дома, в который прилетел российский снаряд

В этот день Кондратюк отмечает свой 60-летний юбилей.

На девятнадцатый день наступления российских войск на Украину вражеский снаряд попал в здание известного украинского телеведущего Игоря Кондратюка. По стечению обстоятельств, в этот день ведущий "Караоке на Майдане" отмечает свое 60-летие.

Неприятное известие Кондратюк сообщил на своей странице в Facebook.

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"Одно из первых поздравлений с юбилеем мне сегодня "прилетело" от рашистов. Россияне — дерьмо планеты Земля, — попали в наш дом под Киевом. Пылайте в аду, имперские бесславные безмозглые отбросы! Слава ВСУ! Слава Украине! Смерть российским оккупантам!", – написал телеведущий.

Судя по опубликованным Игорем Кондратюком фото, из-за удара российского снаряда в его доме выбило окна. Также существенные повреждения получил фасад дома, в частности, первый этаж.

Дом Кондратюка находится под Киевом

От снаряда в доме выбило окна

Стоит отметить, что задолго до войны Игорь Кондратюк выступал с жесткой критикой украинских звезд, продолжавших сотрудничать с россией и выступать для россиян на территории государства-агрессора. Именно ему принадлежит громкая петиция о необходимости запрета выступлений для артистов из России в Украине. Она, кстати, получила необходимые 25 тысяч подписей.

Ранее "Телеграф" сообщал, как Кондратюк относится к идее предполагаемого второго президентского термина Зеленского.