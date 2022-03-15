Укр

Россияне потеряли мощный зенитно-ракетный комплекс — видео работы "Байрактара" впечатляет

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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"Байрактар" ликвидировал российский зенитно-ракетный комплекс Новость обновлена 15 марта 2022, 19:02
"Байрактар" ликвидировал российский зенитно-ракетный комплекс

Турецкий беспилотник не оставил врагам никаких шансов.

На двадцатый день войны в Украине наши военнослужащие уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс "Тор-М1", предназначенный для противовоздушной обороны. Сделать это удалось благодаря беспилотнику "Байрактар".

Видео работы турецкого летательного аппарата опубликовал советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

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"Уничтожено 9К331 "Тор-М1". Автономный самоходный зенитный ракетный комплекс (ЗРК) 9К331 "Тор-М1" предназначен для противовоздушной обороны мотострелковых и танковых дивизий", — написал Геращенко.

Напомним, что работа украинских военных в дуэте с "Байрактарами" все 20 дней войны поражает и прибавляет уверенности в том, что враг на наших землях будет уничтожен. Турецкие беспилотники разбивают колонны российской техники вдребезги, не оставляя оккупантам никакого шанса на продвижение вперед. На днях благодаря "Байрактару" удалось ликвидировать вражеский пункт управления в Киевской области.

  • Справка:"Байрактар" – турецкий ударный оперативно-тактический средневысотный беспилотный летательный аппарат с большой продолжительностью полета. Он может находиться на полете в течение суток и подниматься на высоту до 8 км.
  • "Тор" - всепогодный тактический зенитный ракетный комплекс, предназначенный для решения задач противовоздушной и противоракетной обороны на уровне дивизионного звена.
Теги:
#Украина #Россия #Война #Видео #Байрактар #Оккупанты
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