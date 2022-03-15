У врагов нет никаких шансов: ВСУ показали, как наша арта бьет по россиянам (видео)

Артиллеристы за день уничтожают десятки единиц российской техники.

Артиллеристы отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского дают достойный отпор российским захватчикам, пошедшим войной на Украину 20 дней назад.

Кадры мощной работы наших военных были опубликованы на Facebook-странице Операции объединенных сил.

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"Воины отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского не дают российским захватчикам никакого шанса выжить. Только эти незваные гости остановились на ночной отдых, как их "горячо" поприветствовали наши артиллеристы. О потерях врага читаем завтра в ежедневных сведениях!" — говорится в подписи к видео.

Не менее впечатляющей была работа артиллерийской воинской части оперативного командования "Север". Наши воины во вторник, 15 марта, уничтожили пять вражеских "Градов" (БМ-21) и транспортно-заряжающих машин.

Ранее "Телеграф" сообщал, что за 20 дней войны в Украине российская армия потеряла более 13,5 тысячи солдат, около 400 танков, 95 вертолетов, 81 самолет и сотни единиц другой техники. Судя по картам боевых действий, российские оккупанты практически не смогли продвинуться вглубь территории Украины. Кроме того, перехваченные разговоры россиян свидетельствуют, что спецназ России в глубоком шоке от отпора, который ему наносит украинская армия.