Похищенный оккупантами мэр Скадовска записал обращение: видео

Мэр сообщил, что с ним все в порядке

Мэр Скадовска Александр Яковлев, которого ранее похитили российские оккупанты, заявил, что его уже отпустили.

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Соответствующее обращение он опубликовал в своем Фейсбуке.

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"С нами пообщались, уже меня отпустили, все хорошо. Также обещали отпустить и остальных людей, с которыми общаются. Прошу успокоиться, ничего нам сейчас не угрожает", — сказал мэр.

Ранее "Телеграф" сообщал, что после того как стало известно о похищении мэра Скадовска Александра Яковлева и секретаря горсовета Юрия Палюха армией рф, жители города вышли на центральную площадь на митинг. Горожане требовали освободить главу города.

Напомним, российские оккупационные войска вошли в Скадовск 9 марта, тогда они вынесли из здания горсовета все компьютеры, а также блокировали местных жителей, которые собирались на мероприятия к 208 годовщине со дня рождения Тараса Шевченко.

12 марта мэр города Яковлев сообщил, что российская армия полностью покинула город. Однако захватчики решили вернуться.