Ядерная угроза от путина реальна? Что пишут западные СМИ о войне в Украине

Российские захватчики действительно несут огромные потери в армии впервые со времен Второй мировой войны

Украинские военнослужащие продолжают противостоять оккупационным российским войскам уже 23-й день подряд. Помощь Запада очень значительна, в том числе и информационная — людей за рубежом оперативно информируют о событиях в нашем государстве.

"Телеграф" подготовил краткий свод новостей о российско-украинской войне в наиболее популярных западных СМИ.

Свежие факты и аналитика – достоверно о войне с россией

Начнём с политической информации. Как отмечает Reuters, в пятницу, 18 марта, американский лидер Джозеф Байден должен провести телефонную беседу с руководителями КНР Си Цзиньпином. В Вашингтоне настроены на серьезнейший диалог, ведь Китай хотят предупредить о реальных серьезных последствиях в случае поддержки Пекином российской агрессии против Украины. По словам госсекретаря Штатов Энтони Блинкена, КНР ожидают молниеносные санкции и другие ограничения, если Россия получит военную помощь.

В The Washington Post утверждают, что более двадцати республиканцев в американском Конгрессе хотят увеличить поддержку Украины, в том числе вооруженную. Многие сенаторы требуют у Байдена либо признать небо над Украиной бесполетной зоной, либо предоставить еще больше систем ПВО или самолетов, чтобы наши военнослужащие могли "закрыть" воздушное пространство самостоятельно.

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При этом западные издания не остаются в стороне от темы вероятной ядерной войны. Все из-за предыдущих угроз, которые поступали со стороны кремля. По информации Bloomberg, некоторые американские чиновники не исключают возможности повторения таких "предупреждений". Вполне возможно, что кровавый диктатор владимир путин способен рискнуть начать шантаж стран Запада "красной кнопкой", не задумываясь о возможных последствиях для себя и российских граждан.

Между тем оккупационная армия России продолжает терять все больше военнослужащих и техники. И хотя данные разведки западных стран отличаются от официальной информации ВСУ, это все еще существенные цифры. Так, например, The Wall Street Journal пишет, что россия за три недели войны оставила в качестве металлолома в Украине минимум 230 танков. Американские аналитики подчеркивают: со времен Второй мировой еще ни одна армия не теряла такое количество бронетехники.

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Подтверждает значительные потери россиян и британское издание The Times. Журналисты подчеркивают, что путин начинает искать пополнение для армии из других регионов страны, ведь потери личного состава, по данным иностранной разведки, составили по меньшей мере семь тысяч человек.

Между тем ВСУ сообщают о цифре вдвое больше, а также подробно рассказывают, каково количество уничтоженной техники противника. Добавим, что в сети регулярно появляются видео и фото подтверждения уничтожения российских самолетов, танков и т.д. Из последнего – зрелищное уничтожение бронированных машин противника специальным косплексом "Стугна".