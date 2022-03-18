Не Джавелином единым: как украинская "Стугна" сжигает вражеские танки (видео)
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Украинский ракетный комплекс мощно бьёт по вражеской технике.
Вот уже три недели, как Украина противостоит российскому вторжению. Силы ВСУ продолжают эффективно уничтожать российских солдат и их технику.
В сети появились кадры уничтожения вражеской техники – два танка с помощью ПТРК "Стугны".
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"Украинская "Стугна" в работе. Во-первых, это красиво", – написали в подписи к видео.
На кадрах видно, что после первого выстрела комплекса российские оккупанты пытаются сбежать, однако уже вторым прицельным выстрелом их уничтожили. Вражеская техника сгорела.
Справка. ПТРК "Стугна" – это противотанковый ракетный комплекс разработки государственного Киевского конструкторского бюро "Луч". Комплекс полуавтоматический, с системой наведения по лазерному лучу. Комплекс может вести огонь ракетами калибра 130 мм с разными боевыми частями, устанавливаемыми в контейнере. Оператор может управлять комплексом дистанционно с пульта, выносимого на расстояние от 50 м.
Напомним, за время войны россия потеряла уже более 14 тысяч своих солдат, 450 танков и 215 летальных аппаратов.
18 марта представителям Сил специальных операций ВСУ удалось ликвидировать сразу несколько единиц техники оккупантов.
17 марта в Бучанском районе Киевской области украинские военные подбили вражеский вертолет Ка-52.
Кроме того, в тот же день под Прилуками (Черниговская область) была разбита колона оккупантов.
В Харьковской области бойцы Вооруженных сил Украины также уничтожили вражескую технику.
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