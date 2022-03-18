Не Джавелином единым: как украинская "Стугна" сжигает вражеские танки (видео)

Украинский ракетный комплекс мощно бьёт по вражеской технике.

Вот уже три недели, как Украина противостоит российскому вторжению. Силы ВСУ продолжают эффективно уничтожать российских солдат и их технику.

В сети появились кадры уничтожения вражеской техники – два танка с помощью ПТРК "Стугны".

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"Украинская "Стугна" в работе. Во-первых, это красиво", – написали в подписи к видео.

На кадрах видно, что после первого выстрела комплекса российские оккупанты пытаются сбежать, однако уже вторым прицельным выстрелом их уничтожили. Вражеская техника сгорела.

Справка. ПТРК "Стугна" – это противотанковый ракетный комплекс разработки государственного Киевского конструкторского бюро "Луч". Комплекс полуавтоматический, с системой наведения по лазерному лучу. Комплекс может вести огонь ракетами калибра 130 мм с разными боевыми частями, устанавливаемыми в контейнере. Оператор может управлять комплексом дистанционно с пульта, выносимого на расстояние от 50 м.

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Напомним, за время войны россия потеряла уже более 14 тысяч своих солдат, 450 танков и 215 летальных аппаратов.

18 марта представителям Сил специальных операций ВСУ удалось ликвидировать сразу несколько единиц техники оккупантов.

17 марта в Бучанском районе Киевской области украинские военные подбили вражеский вертолет Ка-52.

Кроме того, в тот же день под Прилуками (Черниговская область) была разбита колона оккупантов.

В Харьковской области бойцы Вооруженных сил Украины также уничтожили вражескую технику.