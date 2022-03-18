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Не Джавелином единым: как украинская "Стугна" сжигает вражеские танки (видео)

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
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Украинская "Стугна" в работе Новость обновлена 18 марта 2022, 10:20
Украинская "Стугна" в работе

Украинский ракетный комплекс мощно бьёт по вражеской технике.

Вот уже три недели, как Украина противостоит российскому вторжению. Силы ВСУ продолжают эффективно уничтожать российских солдат и их технику.

В сети появились кадры уничтожения вражеской техники – два танка с помощью ПТРК "Стугны".

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"Украинская "Стугна" в работе. Во-первых, это красиво", – написали в подписи к видео.

На кадрах видно, что после первого выстрела комплекса российские оккупанты пытаются сбежать, однако уже вторым прицельным выстрелом их уничтожили. Вражеская техника сгорела.

Справка. ПТРК "Стугна" – это противотанковый ракетный комплекс разработки государственного Киевского конструкторского бюро "Луч". Комплекс полуавтоматический, с системой наведения по лазерному лучу. Комплекс может вести огонь ракетами калибра 130 мм с разными боевыми частями, устанавливаемыми в контейнере. Оператор может управлять комплексом дистанционно с пульта, выносимого на расстояние от 50 м.

Напомним, за время войны россия потеряла уже более 14 тысяч своих солдат, 450 танков и 215 летальных аппаратов.

18 марта представителям Сил специальных операций ВСУ удалось ликвидировать сразу несколько единиц техники оккупантов.

17 марта в Бучанском районе Киевской области украинские военные подбили вражеский вертолет Ка-52.

Кроме того, в тот же день под Прилуками (Черниговская область) была разбита колона оккупантов.

В Харьковской области бойцы Вооруженных сил Украины также уничтожили вражескую технику.

Теги:
#Россия #Стугна #ВСУ
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