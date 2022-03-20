Украинские воины доходчиво ответили на классический вопрос россиян "в чем сила?" (фото)

Украинцы предложили сразу несколько точных вариантов ответов

Оккупационная армия России, которая пытается захватить Украину уже 25-й день подряд, не слишком успешна в своих силах. Пока кроме слез, а также мародерства и груды военных преступлений, ничего больше они на нашу землю не принесли. Это не мешает им притворяться героями, а также утверждать, что правда на их стороне.

По крайней мере, именно это они решили продемонстрировать, написав на технике рядом с фашистскими символами Z фразу "в чем сила?" из культового советского фильма "Брат-2". "Телеграф" расскажет, как на это ответили украинские военные и рядовые пользователи сети.

Почему России не выиграть войну против Украины?

Цитату удалось рассмотреть, ведь она была нанесена на одну из бронированных машин, уничтоженных под молниеносной контратакой ВСУ. Снимком, кстати, поделились снимком в 28-й отдельной механизированной бригаде им. Рыцарей Зимнего Похода.

Подчеркнем, что диалог с этим вопросом уже давно вошел в историю и известен для многих жителей стран бывшего СНГ. Герой Сергея Бодрова спрашивает американца о том, в чем же сила, на что сам же и дает ответ: "Я вот думаю, что сила в правде. У кого правда, тот и сильнее".

Конечно, украинцы не могли пройти мимо подобного повода для шуток и сарказма. Многие предложили собственные варианты ответов, среди которых оказались и ВСУ, и Джавелин, и даже украинский борщ.

Добавим, что кинокартины "Брат" и "Брат-2", снятые на грань 90-х и нулевых, до сих пор являются очень четким символом россии. В них прямо демонстрируется конфронтация и даже ненависть россиян к американцам, жителям Кавказа и украинцам. Одним из примеров может служить фраза героям Виктора Сухорукова "Вы еще за Севастополь ответите". Она прозвучала за 14 лет до аннексии Крыма, но впоследствии часто возникала в соцсетях.

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Впрочем, надеемся, что хотя бы сейчас часть россиян — по крайней мере тех, кто сидел в разрисованной вопросом боевой машине, поняли, на чьей же стороне правда и кто на самом деле сильнее.

Напомним, что ранее "Телеграф" показывал, как украинские защитники умело "приземляют" вражескую авиацию как на суше, так и над водоемами.