Укр

Знаменитый карикатурист показал истинное лицо путина

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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владимир путин Новость обновлена 20 марта 2022, 19:05
владимир путин

Художник показал, как видит "президента-головореза".

На фоне полномасштабного вторжения рф в Украину в сети появляется все больше и больше карикатур на кровавого диктатора владимира путина, войска которого ведут террор против украинского населения уже больше трех недель.

Американский художник-карикатурист Стив Брин на своей страничке в Twitter опубликовал довольно меткую карикатуру на российского президента.

Брин, который выиграл две Пулитцеровские премии за редакционные карикатуры в 1998 и 2009 годах, нарисовал лицо путина, изобразив на нем жертв войны в Украине. Глаза диктатора — это разрушенные им города, а также погибшие мирные граждане, прятавшиеся там. Нос путина художник изобразил в виде людей, которые переносят труп, а рот — в виде убитых путинской армией взрослых и детей.

Карикатурист прикрепил к своей работе два хештега — "Военные преступления путина" и "Стоим за Украину".

В сети доступно немало карикатур на президента рф, которого художники со всего мира изображают в виде кровавого диктатора.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден назвал путина чистым головорезом.

Теги:
#Украина #Россия #Владимир Путин #Война с Россией
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