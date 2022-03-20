Знаменитый карикатурист показал истинное лицо путина
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Художник показал, как видит "президента-головореза".
На фоне полномасштабного вторжения рф в Украину в сети появляется все больше и больше карикатур на кровавого диктатора владимира путина, войска которого ведут террор против украинского населения уже больше трех недель.
Американский художник-карикатурист Стив Брин на своей страничке в Twitter опубликовал довольно меткую карикатуру на российского президента.
Брин, который выиграл две Пулитцеровские премии за редакционные карикатуры в 1998 и 2009 годах, нарисовал лицо путина, изобразив на нем жертв войны в Украине. Глаза диктатора — это разрушенные им города, а также погибшие мирные граждане, прятавшиеся там. Нос путина художник изобразил в виде людей, которые переносят труп, а рот — в виде убитых путинской армией взрослых и детей.
Карикатурист прикрепил к своей работе два хештега — "Военные преступления путина" и "Стоим за Украину".
В сети доступно немало карикатур на президента рф, которого художники со всего мира изображают в виде кровавого диктатора.
Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден назвал путина чистым головорезом.
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