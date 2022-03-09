Злобный кремлевский карлик подавился Украиной: провал путинского вторжения породил вал карикатур на путина

В сети высмеивают путина.

На фоне полномасштабного вторжения рф в Украину в сети появляются все больше и больше карикатур на кровавого диктатора владимира путина.

Карикатурист Олег Смаль поделился своими работами на своей страничке в Facebook.

Российская армия не сумела осуществить блицкриг в Украине, и даже пропагандисты путина заявляют о провале так называемой "специальной операции" рф в Украине.

Кроме того, колкую карикатуру на путина сделал Георгий Ключник, изобразивший президента рф, который поперхнулся Украиной. Своей работой карикатурист поделился на страничке в Facebook.

В сети доступны и другие карикатуры на президента рф.

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Карикатуры про владимира путина

Ранее сообщалось, что владимира путина высмеяли на американском ТВ. Актер, сыгравший Голлума в трилогии "Властелин колец", изобразил президента рф.

Напомним, 9 марта российская авиация сбросила бомбу на детскую больницу и роддом в Мариуполе. По информации местных властей, в роддоме никто не погиб, пострадало 17 человек. Однако в самом городе за время войны погибло больше тысячи жителей. Президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад закрыть небо над Украиной.