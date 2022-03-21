Российская армия не смогла выполнить большинство своих задач в Украине: сводка Генштаба

Российские захватчики продолжают брать в заложники мирное население

Украина продолжает обороняться от российских захватчиков уже 26-й день. Большинство задач российских оккупантов в Украине остаются невыполненными.

Сводку событий на фронте сообщает Генштаб.

"Подавляющее большинство задач, которые ставились перед оккупационными войсками, их командованием остается невыполненными", — подчеркнули в Генштабе.

Кроме того, по информации Генштаба, врагу сильно не хватает человеческих ресурсов, из-за чего он вынужден перемещать к границам Украины резервы из центрального и дальневосточного военных округов, проводить скрытую мобилизацию и искать поддержки у своих малочисленных союзников. Также, оккупанты продолжают практику привлечения к непосредственным боевым действиям личного состава воинских частей и подразделений обеспечения, что говорит о критической ситуации в рядах армии оккупантов.

Кроме того, российские войска продолжают уничтожать инфраструктуру в захваченных городах, наносить ракетно-бомбовые удары по мирным кварталам украинских городов и сел, грабить, похищать и брать в заложники гражданское население.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях противник пытается организовать инженерное оборудование позиций по ведению позиционной обороны, восстановить логистическое обеспечение своих подразделений.

▪️Враг продолжает уничтожать инфраструктуру в захваченных городах, наносить ракетно-бомбовые удары по мирным кварталам, грабить, похищать, брать в гражданские заложники.

▪️В направлении на Чернигов наступательных действий не проводилось. Продолжился обстрел позиций подразделений ВСУ и густонаселенных районов города.

▪️Враг понес потери при попытке осуществления наступления в направлении Бровары, где был остановлен. Предпринимает попытки провести мероприятия по восстановлению боеспособности и инженерного оборудования занятых рубежей.

▪️На Слобожанском направлении активных наступательных действий нет. Продолжаются блокировки города Сумы, попытки блокировать город Харьков. Враг оказывает огневое влияние по оборонным рубежам и гражданской инфраструктуре украинских городов Харькова и Чугуева.

▪️Оккупанты продолжают прилагать значительные усилия для установления контроля над городом Изюм и пытаются усилить группировку. Оборудование полос опорных пунктов.

▪️На Донецком направлении враг ведет штурмовые действия и проводит огневые налеты по всей линии столкновения. Пытался прорвать оборону позиций наших войск на Авдеевском направлении, успеха не имел, понес потери и отступил.

▪️На Южнобужском направлении противник пытается удержать ранее занятые рубежи, осуществляет меры по восстановлению боеспособности, пополнению запасов.

Ранее Резников порадовал новостями с фронта. По его словам, "враг захлебнулся и уже не мечтает захватить Киев".