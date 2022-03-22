Авиаудары и попытки наступлений: Генштаб дал сводку о ситуации на фронте

Российские оккупационные войска продолжают наступательную операцию против Украины и несут большие потери.

Идут двадцать седьмые сутки героического противостояния Украины российскому военному вторжению. Оккупанты продолжают вести полномасштабную войну на территории нашего государства, однако задачи, поставленные руководством россии остаются невыполненными.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в сводке по состоянию на 12:00 22 марта, обнародованной на странице в сети Фейсбук.

"Учитывая отсутствие успехов наземной фазы операции, враг продолжает активно наносить ракетно-бомбовые удары по важным объектам военной и гражданской инфраструктуры с использованием оперативно-тактической авиации, высокоточного ракетного оружия и боеприпасов неизбирательного действия" — говорится в сообщении.

Помимо этого, в Генштабе отметили, что на временно оккупированной территории Донецкой области представители армии рф продолжают активные меры по принудительной мобилизации местного населения в городах Горловке, Енакиево и близлежащих населенных пунктах. Также в Донецком направлении противник основные усилия сосредоточил на захвате городов Рубежное, Северодонецк, Попасна, Угледар и Мариуполь.

На Полесском направлении активные наступательные действия противника не зафиксированы. Осуществляется перегруппировка, закрепление на захваченных рубежах и логистическое обеспечение войск.

активные наступательные действия противника не зафиксированы. Осуществляется перегруппировка, закрепление на захваченных рубежах и логистическое обеспечение войск. На Северском направлении отдельные подразделения Центрального военного округа продолжают перегруппировку и сосредоточение сил и средств для возобновления наступательных действий.

отдельные подразделения Центрального военного округа продолжают перегруппировку и сосредоточение сил и средств для возобновления наступательных действий. В направлении Чернигова враг активных наступательных действий не ведет, продолжает артиллерийские обстрелы позиций ВСУ и города Чернигова. Изменений в составе сил и характере действий группировки оккупационных войск не отмечено.

В направлении Бровары противник продолжает перегруппировку с целью возобновления наступательных действий. Идет логистическое обеспечение подразделений и инженерное оборудование занятых позиций.

противник продолжает перегруппировку с целью возобновления наступательных действий. Идет логистическое обеспечение подразделений и инженерное оборудование занятых позиций. На Слобожанском направлении подразделения Западного военного округа активных наступательных действий не проводились. В направлениях на Харьков и Изюм враг пытается провести мероприятия по восстановлению потерявших боеспособность подразделений за счет отдельных подразделений балтийского и северного флотов. Продолжаются массированные артиллерийские обстрелы Харькова.

подразделения Западного военного округа активных наступательных действий не проводились. В направлениях на Харьков и Изюм враг пытается провести мероприятия по восстановлению потерявших боеспособность подразделений за счет отдельных подразделений балтийского и северного флотов. Продолжаются массированные артиллерийские обстрелы Харькова. Российские оккупанты пытаются вести артиллерийские обстрелы и штурмовые действия в городе Мариуполь.

На Таврическом направлении изменений в составе и положении противника не фиксируется. В Херсонской области, в районах населенных пунктов Каланчак, Раденск, Бриловка и Тарасовка, подразделениями росгвардии проводились фильтрационные мероприятия по поиску мест хранения стрелкового оружия.

изменений в составе и положении противника не фиксируется. В Херсонской области, в районах населенных пунктов Каланчак, Раденск, Бриловка и Тарасовка, подразделениями росгвардии проводились фильтрационные мероприятия по поиску мест хранения стрелкового оружия. На Южнобужском направлении противник определенной группировкой предпринял попытку провести штурмовые действия в районе населенного пункта Александровка, успеха не имел. В районе населенного пункта Березноватое разведал боем, понес потери и отошел.

Ранее Резников порадовал новостями с фронта. По его словам, "враг захлебнулся и уже не мечтает захватить Киев".

Как сообщал "Телеграф", за 26 дней войны российские военные потеряли более 15 тысяч человек и тысячи единиц военной техники в попытке захвата Украины.