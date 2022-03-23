"Ненавижу наше государство": плач российского оккупанта перехватила СБУ

Оккупанты заявляют, что ненавидят власть россии

На 28-й день войны в Украине российские военные во время телефонных разговоров с родными продолжают признаваться, что терпят сокрушительные потери на украинских землях и неустанно подчеркивают, что количество смертей среди путинской армии сейчас значительно превышает число погибших российских воинов в Чечне.

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Очередной разговор оккупанта, откровенно признающийся в ненависти к российской власти, удалось перехватить представителям Службы безопасности Украины.

Оккупант, который "героически" захватывал украинскую ЧАЭС, а сейчас находится в составе роты, что в очередной раз пытается осадить Киев открыто заявляет, что ненавидит российское государство.

"Прикинь, мы там (под Чернобылем, — ред. редакцией) 2 недели стояли, и нас всех в бой бросили пид**асы е*аные. Наше государство я всех ненавижу, нах*й".

В надежде выжить оккупанты уже надеются и на шаманские обряды, на молитвы, а также "заздравные" свечи и ждут возможности поскорее вернуться в россию, что бы дальше "косить от службы на больничном".

Единственное спасение, признается русский воин, нашел в спиртном:

"Да я здесь уже столько водки выпил, что за всю жизнь не выпивал… ", – рассказал рашист.

Публикация СБУ в соцсети

"Наши военные доведут до логического завершения процесс, запущенный облучением ЧАЭС! И шаманские обряды здесь бессильны.", — говорится в тексте публикации СБУ.

Ранее "Телеграф" сообщал, как представителям СБУ удалось перехватить телефонный разговор российского военного, который рассказал, как оккупанты прибегают к мародерству в Сумской области. Кроме того, российские звери прямо заявят о том, что у них есть разрешение военного руководства на убийство мирных украинских жителей, в том числе и детей.