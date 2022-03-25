Большинство из российских "высокоточных" ракет либо не взлетают, либо не попадают в цель, - Reuters

Большая численность армии и технических запасов для ведения войны совершенно не помогает россии

Около 60% выпущенных по Украине "высокоточных" российских ракет не срабатывают, падая на землю, так и не разорвавшись. В разведке США считают, что подобный сбой в работе боеприпасов также помогает украинской армии выстоять против вторжения, которое продолжается уже 30-й день подряд.

Такие данные сообщает агентство Reuters, ссылаясь на личные источники в американской разведке.

Как утверждают журналисты, подобную информацию им подали сразу трое чиновников, которые ознакомились с разведданными, подготовленными для правительства Штатов. К сожалению, высказывания политиков остались без конкретных доказательств — в виду засекреченности основной информации.

Именно поэтому неизвестно, какая именно причина может влиять на подобные "промахи" российских ракет. Стоит отметить, что в число сбоев вносят как не разорванные при ударе ракеты, так и неудачные запуски. Снаряды могут либо не взлетать вообще, либо поражать другие цели, в том числе те, откуда были выпущены — из-за сбоев в программе и не только.

В Кремле информационный запрос журналистов Reuters, разумеется, проигнорировали.

Стоит отметить, что по предварительным данным россия за первые 22 дня войны выпустила по Украине около 1100 ракет различных видов. Американская разведка пока не сообщает, сколько таких снарядов было ликвидировано на подлете, а сколько — к сожалению, поразили свою цель.

В Сирии не выпустили столько ракет и за пять лет войны

Напомним, что недавно в Украине приблизительно подсчитали, сколько россия тратит финансов на ведение войны и запуски ракет по мирным городам нашей страны. Вероятней всего, только одна ракета могла бы заменить для рф выплату десятков тысяч пенсий для российских граждан.