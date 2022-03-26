Белорусский доброволец после боя рассказал, почему воюет за Украину: яркое видео

Под Киевом белорусский батальон разгромил "орков"

На Киевщине в поселке Лукьяновка, который 24 марта был освобожден от оккупантов бойцами ВСУ, батальон белорусских добровольцев разгромил оккупантов и захватил трофеи.

Соответствующее видео опубликовал канал "Реальный Киев".

Почему россии не выиграть войну против Украины?

Добровольцы уничтожили часть военной техники рашистов, а остальное взяли в качестве трофеев. Белорусы не побоялись штурмовать россиян с одним танком и двумя БМП в то время, когда численность противника была вдвое больше.

"А чего нам бояться? Мы боремся за правду, мы свободные люди, поэтому нам нечего бояться. Как видно — победа за нами", — ответил командир бригады.

Также белорус рассказал украинскому журналисту, что они будут делать при встрече в бою с земляками, воюющими на другой стороне. Боец честно ответил, что скорее всего будут брать в плен: "Хотелось бы спросить, почему они это делают и за кого они это делают".

Осторожно! В видео нецензурная лексика!

Несмотря на то, что Беларусь продолжает стягивать свои войска к границам с Украиной, руководство республики и дальше опровергает вероятность вступления Минска в войну в Украине. В сети эта тема вызывает лишь сарказм.