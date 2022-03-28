"Сказочка рашистов": еще один оккупант на допросе рассказал, что ехал в Украину "на учения" (видео)

Пленный утверждает, что за 33 дня в Украине даже оружие в руки не брал.

В Украине уже 33-й день идет война с российскими захватчиками, а некоторые вражеские солдаты до сих пор делают вид, что якобы ничего не знали о ситуации в Украине и ехали сюда исключительно "на учения". Об этом рассказал очередной российский пленник во время допроса.

Видео с оккупантом в понедельник, 28 марта, опубликовала Служба безопасности Украины.

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Как рассказал российский пленный солдат, в Украину их полк заехал 24 февраля из временно оккупированного Крыма. Он утверждает, что когда часть солдат поняла, что в Украину они приехали воевать, то вроде бы начали отказываться и даже "сделали бумажку", но старший по званию убедил, что "войны в Украине нет". Более того, россиянин заявил, что отказавшимся воевать давали по 13 лет тюрьмы.

Подразделение оккупантов даже несмотря на то, что оно не было на передовой, разгромили украинские защитники. Пленный говорит, что из 30 человек в живых остались 9. При этом русский солдат указал, что в их подразделении были и такие, которые только за неделю до начала войны подписали контракт.

"Нас просто бросили. Если бы нормальная армия была, они бы нас вытащили, наши тела унесли отсюда. Но тела наших там на поле у вас лежат", — рассказал оккупант.

При этом он утверждает, что никого не убивал и автомат в руки не брал. Однако насколько правдивы его слова и какой уровень вреда он нанес нашему государству – установят следователи и контрразведчики СБУ.

Добавим, что украинское общество в сказки россиян о "учениях" перестали верить уже давно. Об этом свидетельствует и реакция сети на допрос этого оккупанта.

Ранее военный обозреватель и блогер Александр Коваленко в комментарии "Телеграфу" оценил вероятность бунтов в россии из-за тотальных потерь.

Также мы писали, что армия оккупантов потеряла более 17 тысяч солдат и офицеров, 586 танков, 123 самолета, 127 вертолетов и тысячи единиц другой военной техники.