Укр

Росвойска окапываются и меняют дислокацию: карты боев в Украине на 29 марта

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Разбитая техника оккупантов на Северском направлении Новость обновлена 29 марта 2022, 06:55
Разбитая техника оккупантов на Северском направлении

Наступление войскам рф удается только в одном направлении

Украинские защитники продолжают контратаковать врага сразу в нескольких направлениях. Войска рф продолжают теснить от столицы Украины и на северо-запад, и к востоку. Такие контратаки, вероятно, помешают россии перегруппировать войска и возобновить крупные наступательные операции.

Такое мнение высказали эксперты The Institute for the Study of War на основании анализа текущей ситуации.

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Что касается северо-восточного направления в районе Чернигова, Сум, Харькова наступательных операций не было, но шли бои. На Черниговщине враги пытаются окопаться, чтобы уменьшить ущерб от украинской артиллерии. В Черниговской и Сумской области росвойска разрушают мосты, например в Старой Рудне и Конотопе. Это делается, чтобы помешать украинским защитникам контратаковать, но при этом показывает, что рашисты не смогут вести крупные наступательные операции в ближайшем будущем.

Общая карта военных действий в Украине на 29 марта
Общая карта военных действий в Украине на 29 марта

Вокруг Херсона продолжает действовать украинское сопротивление. Обстрелы Харькова продолжаются, но атаки российских военных на украинские позиции проходили в окрестностях Изюма. На Донецком направлении продолжались бои в Попасной и Рубежном. Были предприняты попытки штурма Марьинки Верхнеторецкого, Нью-Йорка, но их успешно отразили. Росвойска перегруппировываются.

Столичное направление

Накануне, 28 марта украинским защитникам удалось отбить Ирпень на северо-запад от Киева. Также к востоку от Броваров удалось освободить село Рудницкое.

Боевые действия вокруг Киева на 29 марта
Боевые действия вокруг Киева на 29 марта

Мариупольское направление

За сутки росвойскам удалось продвинуться вперед, но им наносят существенные потери защитники города.

Боевые действия в Мариуполе
Боевые действия в Мариуполе

Из Украины тем временем вышла батальйонно-тактическая группа первой гвардейской танковой армии рф из-под Сум. Есть вероятность передислокации на другое направление.

Как ранее писал "Телеграф", украинским войскам удалось сдвинуть рубеж южного фронта в Херсонскую область.

Теги:
#Война #Карты
Разбитая техника оккупантов на Северском направлении
Украина
Росвойска окапываются и меняют дислокацию: карты боев в Украине на 29 марта
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