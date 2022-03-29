Росвойска окапываются и меняют дислокацию: карты боев в Украине на 29 марта
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Наступление войскам рф удается только в одном направлении
Украинские защитники продолжают контратаковать врага сразу в нескольких направлениях. Войска рф продолжают теснить от столицы Украины и на северо-запад, и к востоку. Такие контратаки, вероятно, помешают россии перегруппировать войска и возобновить крупные наступательные операции.
Такое мнение высказали эксперты The Institute for the Study of War на основании анализа текущей ситуации.
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Что касается северо-восточного направления в районе Чернигова, Сум, Харькова наступательных операций не было, но шли бои. На Черниговщине враги пытаются окопаться, чтобы уменьшить ущерб от украинской артиллерии. В Черниговской и Сумской области росвойска разрушают мосты, например в Старой Рудне и Конотопе. Это делается, чтобы помешать украинским защитникам контратаковать, но при этом показывает, что рашисты не смогут вести крупные наступательные операции в ближайшем будущем.
Вокруг Херсона продолжает действовать украинское сопротивление. Обстрелы Харькова продолжаются, но атаки российских военных на украинские позиции проходили в окрестностях Изюма. На Донецком направлении продолжались бои в Попасной и Рубежном. Были предприняты попытки штурма Марьинки Верхнеторецкого, Нью-Йорка, но их успешно отразили. Росвойска перегруппировываются.
Столичное направление
Накануне, 28 марта украинским защитникам удалось отбить Ирпень на северо-запад от Киева. Также к востоку от Броваров удалось освободить село Рудницкое.
Мариупольское направление
За сутки росвойскам удалось продвинуться вперед, но им наносят существенные потери защитники города.
Из Украины тем временем вышла батальйонно-тактическая группа первой гвардейской танковой армии рф из-под Сум. Есть вероятность передислокации на другое направление.
Как ранее писал "Телеграф", украинским войскам удалось сдвинуть рубеж южного фронта в Херсонскую область.