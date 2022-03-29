Огромные потери и коммунальный п***ец: что сейчас творится в Донецке

Воды в городе осталось на чуть больше чем две недели.

На Донбассе, где уже несколько суток Авдеевку обстреливают запрещенными бомбами, ситуация ухудшается с каждым днем, как для оккупантов, так и увы для мирного населения города.

О ситуации во временно оккупированном Донбассе на своей странице в Фейсбуке рассказал Георгий Тука.

"О текущей ситуации почти инсайд: запасы воды для Донецка на исходе, мобилизация продолжается — скоро начнут выламывать двери и забирать насильно" — пишет Тука.

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Среди оккупантов огромные потери: практически все больницы забиты ранеными, а гражданских выписывают и отправляют домой.

Также в городах много российской военной техники: по Макеевке носятся новые КАМАЗы без НЗ и ТЗ, также можно увидеть небольшие группы вооруженных осетинов. Стоит отметить, что на местности они совсем не ориентируются. В Кировском районе очень много САУ и бронетехники.

Помимо этого, на Донбассе проблемы с коммунальными предприятиями. Из-за боев, невозможно отремонтировать перебитый трубопровод в районе Никитовки, а вода в водохранилищах на исходе — хватит дней на 15-20. Тука отмечает, что в случае крупной аварии на газопроводе, или водопроводе может случиться катастрофа.

Ранее "Телеграф" писал, что в Луганской области, а именно в городах Северодонецк, Рубежное и Новотошковск (Горная община), с.Щедрищево (Северодонецка община) и Лисичанск в результате ночных обстрелов загорелись многочисленные жилые дома, гаражи, хозяйственные постройки, а также древесина в лесхозе.

Также отметим, что украинским войскам удалось сдвинуть рубеж южного фронта в Херсонскую область.