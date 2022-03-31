Укр

Спасибо Богу и ВСУ: бабуля встретила своих освободителей со слезами на глазах - трогательное видео

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Автор
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Чувства переполняют что от реакции бабушки, что от ответа военных Новость обновлена 31 марта 2022, 06:20
Чувства переполняют что от реакции бабушки, что от ответа военных

Украинских защитников хотят видеть в каждом уголке нашей страны

Жительница одного из освобожденных от российских оккупантов сел бурно отреагировала, увидев возле своего дома украинских военных. Искренняя реакция бабушки, явно повидавшей многое за долгую жизнь, тронула даже самих военнослужащих.

Видео встречи с бойцами ВСУ появилось в сети, сообщает "Телеграф".

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Из соображений безопасности, название населенного пункта, в котором удалось снять коротенькое видео, не раскрывается. Однако даже 26 секунд ролика хватает, чтобы понять — россияне "кошмарили" местное население по максимуму, пытаясь запугать. Украинских же воинов жители встречают радостно и слегка неверяще.

"Добрый вечер, мы с Украины!" — в голосе солдата можно услышать улыбку, с которой он обращается к бабушке и, вероятно, ее родственнику.

Они тут же отвечают на эту фразу радостным смехом. После этого бабушка, плачущая от переизбытка эмоций, начинает благодарить парней и даже бьет им наземный поклон.

Ответная реакция солдат, к слову, — не менее трогательная, чем подобная встреча.

"Бабулечка, это вам спасибо. Простите, что запустили их сюда", — говорит один из украинских военнослужащих.

Затем на видео можно услышать короткое объяснение, чем сейчас занимаются местные — тушат пожары, которые после себя оставила российская армия.

Следует отметить, что за несколько последних дней украинской армии удалось отбить сразу несколько населенных пунктов в разных областях страны. На Сумщине оккупантов заставили бежать из Тростянца, в Черниговской области — освободили село Слобода, а на Херсонщине захватчиков "выкурили" из нескольких сел одновременно.

Теги:
#Украина #Россия #Война #Деоккупация #ВСУ
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