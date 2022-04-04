Стало известно количество пленных российских военных в Украине: подробности

В Украине насчитывается уже около 600 пленных россиян

В настоящее время общее количество военнопленных рф составляет около 600.

Об этом министр по вопросам временно оккупированных территорий Ирина Верещук рассказала в эфире телемарафона, сообщает "Телеграф".

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"В соответствии с требованиями международного гуманитарного права для них в Украине должен быть построен специальный лагерь", – сказала Верещук. По ее словам, в понедельник, 4 апреля, состоялось совещание с участием чиновников, на котором обсуждался этот вопрос.

Также обговаривался вопрос о том, как заставить россию допустить Красный Крест к украинским военнопленным и освободить тех, кто находится в плену с 2014 года. По словам Верещук, некоторые из них, включая женщин, находятся на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Напомним, что 1 апреля в Запорожской области состоялся обмен пленными. Украинские власти смогли спасти 86 военнослужащих ВСУ, в том числе 15 женщин.

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