Минус еще один вертолет: украинские бойцы повторили уникальное достижение

Современный вертолет превратился в груды обломков.

Российская армия продолжает нести большие потери в войне с Украиной — россияне лишились "вооруженного до зубов" вертолета Ка-52 "Аллигатор", который парни из 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады сбили 5 апреля под Изюмом, используя противотанковый ракетный комплекс "Стугна".

Об этом сообщил пресс-центр Командования ДШВ Вооруженных Сил Украины в Фейсбуке.

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"Воины десантно-штурмовых войск в очередной раз подтвердили свой высокий профессионализм при уничтожении сил и средств противника" — говорится в сообщении.

Также отметим, что это не единственный уникальный" случай, когда украинские воины "необычно" уничтожают вражескую технику. 1 апреля ВСУ разбомбили сразу два транспортно-боевых вертолета Ми-8 российской армии, используя переносной противотанковый ракетный комплекс "Корсар" (который вообще предназначен не для воздушных целей).

Ранее "Телеграф" сообщал, как украинским военнослужащим удалось сбить над оккупированной Луганщиной вражеский ударный вертолет Ми-28, который благодаря усовершенствованному оборудованию для "работы" в темное время суток, называют — "Ночным охотником."