Отступившим из Украины войскам рф нужна передышка - разведка Британии назвала срок

Россияне продолжают обстреливать города на востоке и юге.

По информации британской разведки, что российским войскам, которые ранее были выведены из Киевской и Черниговской областей Украины, потребуется не менее недели, чтобы передислоцироваться для дальнейших действий.

Данные британской разведки были опубликованы на странице Министерства обороны Великобритании в Твиттере.

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"Армии россии требуется значительное пополнения, прежде чем они будут готовы к развертыванию дальше на восток, при этом любая массовая передислокация с севера, вероятно, займет минимум неделю", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что российские войска продвинулись дальше к югу от стратегически важного города Изюм, который временно находится под их контролем. На севере российские войска полностью выведены из Украины в беларусь и россию, часть из которых будет переброшена на Донбасс.

Напомним, ранее Великобритания вместе с союзниками решила предоставить Украине больше летального вооружения, чтобы защищаться от российских оккупантов.

Также Великобритания передала Украине первую партию зенитно-ракетных установок Starstreak и провела обучение по их использованию.