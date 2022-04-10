Укр

В Украине создают список коллаборантов: когда он станет доступен

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
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Автор
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За коллаборационизм грозит уголовная ответственность Новость обновлена 10 апреля 2022, 22:53
За коллаборационизм грозит уголовная ответственность

До публикации этого списка должна пройти специальная юридическая процедура.

В Украине почти сразу после начала войны, которая длится уже 46-й день подряд, начали составлять список коллаборантов (людей, которые сотрудничают с российскими оккупантами), однако обнародовать его смогут только после определенной юридической процедуры.

Об этом в эфире телемарафона заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

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По его словам, информация о любой коллаборационной деятельности по военно-гражданским администрациям передается в аппарат СНБО, который в свою очередь передает ее в Службу безопасности.

"По поручению Президента, мы через короткий промежуток времени после того, как началась война, начали работу по составлению списка коллаборантов. Затем ВР приняла законопроект, ст. 111, 3-1, который имеет целью юридически закрепить это звание, не совсем приятное для человека. Мы обратились ко всем областным военно-гражданским администрациям, всем министерствам, ведомствам с запросом о предоставлении аппарату СНБО информации о тех людях, которые они считают коллаборантами. Мы будем иметь публичный список", — сообщил секретарь СНБО.

По словам Данилова, юридическая процедура по этому списку должна состояться в любом случае.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что все, кто сотрудничает с российскими оккупантами, "подписывают себе смертный приговор".

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине вступил в силу закон об уголовной ответственности за коллаборационизм.

Теги:
#Украина #Россия #Война #Список #Олексій Данілов #Колаборанти
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