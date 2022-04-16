Оккупанты активно ведут бои на двух направлениях: свежая карта боевых действий

ВСУ дают отпор оккупантам

В субботу, 16 апреля, на 52-й день полномасштабного вторжения рф в Украину британская разведка поделилась свежей картой боевых действий на территории нашей страны.

Соответствующий пост Минобороны Великобритании опубликовало на своей странице в Twitter.

По данным британской разведки, линия фронта практически не изменилась по сравнении с 15 апреля, однако заметно что российское наступление на юге Украины на одном из направлений было остановлено.

Карта боев в Украине за 16 апреля

Карта боев в Украине за 15 апреля

По информации Генштаба ВСУ, наиболее активные действия противника фиксируются на Слобожанском и Донецком направлениях.

На Слобожанском направлении оккупанты основные усилия сосредотачивают на перегруппировке и усилении группировки войск, враг продолжает частичную блокировку Харькова и обстрел города с применением артиллерии.

На Донецком и Таврическом направлениях враг пытается удержать захваченные территории. Сосредотачивает главные усилия на взятии под контроль населенных пунктов Попасная и Рубежное, установлении полного контроля над городом Мариуполь. Принимает меры по восстановлению боеспособности и пополнению боеприпасов. Пытается улучшить тактическое положение.

На Северодонецком направлении значительных изменений в обстановке не отмечено, враг увеличил интенсивность огневого воздействия с целью нанесения потерь, истощения наших войск и возможной подготовки к наступательным действиям.

На Южнобужском направлении действия противника характеризовались проведением мероприятий по восстановлению боеспособности, пополнению запасов, инженерному оборудованию позиций. Ожидается, что противник продолжит ведение боевых действий с целью выхода на административные границы Херсонской области и попытается возобновить наступление.

Ранее сообщалось, что россияне не откажутся от Харьковского направления. К слову, в субботу было названо количество солдат ВСУ, которые находятся в плену.