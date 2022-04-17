Укр

Российские десантники готовят морскую операцию в Азовском море: что известно

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
Дата публикации
Читати українською
Автор
38
Военный рф Новость обновлена 17 апреля 2022, 07:49
Военный рф

ВСУ продолжают отражать атаки россиян.

На 53-й день полномасштабного вторжения продолжается движение российских подразделений на территорию Украины из Курской, Брянской и Воронежской областей.

Об сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке 17 апреля на странице в Facebook.

Проверенные новости о войне и не только ищите в нашем Telegram

На Донецком и Таврическом направлениях враг продолжал наносить авиационные удары по Мариуполю. Проводил штурмовые действия в районе морского порта.

Ведется подготовка подразделений 810 и 155 отдельных бригад морской пехоты к проведению десантной морской операции. Информация сейчас уточняется.

В Донецкой и Луганской областях за сутки отбито десять атак противника, уничтожено пятнадцать танков, двадцать четыре бронетехники и десять машин, а также три артиллерийские системы противника.

За сутки ВВС ВСУ поражено тринадцать воздушных целей: один самолет, один вертолет, пять БПЛА и шесть крылатых ракет.

На территориях, временно оккупированных русскими оккупантами, продолжается мародерство и насилие российских военных против гражданского населения. Эти действия поощряются их военным командованием.

Отметим, что на оккупированных территориях Донбасса провальная ситуация с мобилизацией — воевать забирают студентов и даже музыкантов.

Согласно данным западной разведки, эксперты выделили три вероятных направления наступления на Донбассе.

Теги:
#Россия #Донбасс #Генштаб #ВСУ
Техника оккупантов горит на Херсонщине
Украина
Армия россии может атаковать по трем направлениям: что происходит на фронте в картах
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Техника оккупантов горит на Херсонщине
Армия россии может атаковать по трем направлениям: что происходит на фронте в картах
Дата публикации
Категория
Военная никогда не просила чужой жалости
"Мы не мученики, мы борцы": в Мариуполе погибла женщина-медик, просившая деблокировать город (видео)
Дата публикации
Категория
Канцлер Австрии Карл Нехаммер и президент рф владимир путин
Канцлер Австрии о разговоре с путиным: Верит, что выигрывает войну
Дата публикации
Категория
Миру угрожает продовольственный кризис
Миру грозит катастрофа и голод: в ООН призывают международное сообщество снять российскую блокаду с портов Украины
Дата публикации
Категория
Война в Украине длится вот уже 53 дня
Война — день 53: на юге и востоке Украины продолжаются ожесточенные бои с захватчиками, а против россии усиливают транспортную блокаду