Российские десантники готовят морскую операцию в Азовском море: что известно

ВСУ продолжают отражать атаки россиян.

На 53-й день полномасштабного вторжения продолжается движение российских подразделений на территорию Украины из Курской, Брянской и Воронежской областей.

Об сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке 17 апреля на странице в Facebook.

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На Донецком и Таврическом направлениях враг продолжал наносить авиационные удары по Мариуполю. Проводил штурмовые действия в районе морского порта.

Ведется подготовка подразделений 810 и 155 отдельных бригад морской пехоты к проведению десантной морской операции. Информация сейчас уточняется.

В Донецкой и Луганской областях за сутки отбито десять атак противника, уничтожено пятнадцать танков, двадцать четыре бронетехники и десять машин, а также три артиллерийские системы противника.

За сутки ВВС ВСУ поражено тринадцать воздушных целей: один самолет, один вертолет, пять БПЛА и шесть крылатых ракет.

На территориях, временно оккупированных русскими оккупантами, продолжается мародерство и насилие российских военных против гражданского населения. Эти действия поощряются их военным командованием.

Отметим, что на оккупированных территориях Донбасса провальная ситуация с мобилизацией — воевать забирают студентов и даже музыкантов.

Согласно данным западной разведки, эксперты выделили три вероятных направления наступления на Донбассе.