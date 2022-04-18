У кадыровцев с их "боевыми видео" есть две цели - украинский муфтий

Из-за российской пропаганды большинство стран мусульманского мира стараются "не замечать" войну в Украине.

Кадыровцы в составе российских войск в Украине непосредственно в боях не учувствуют, а работают на рекламу, которая предназначена российской аудитории.

Об этом рассказал муфтий Духовного управления мусульман Украины "Умма" Саид Исмагилов в интервью РБК-Украина.

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"В мусульманском мире над кадыровцами, честно говоря, иронизируют, называют их "тик-ток батальонами". Потому что они непосредственно в боях участия не принимают, а делают постановочные видео. Они стоят за спинами других российских солдат, выполняют фактически карательные функции и работают на рекламу", — пояснил Исмагилов.

По словам муфтия, эта реклама направлена на две аудитории. Первая – это внутренняя аудитория в россии, где они показывают: "смотрите, как мы тут легко захватываем и ведем бои, фактически без потерь, мы все такие бравые мусульмане". И это играет роль мобилизационного ролика для мусульман в России.

А вторая направлена на арабо-мусульманский мир, где наблюдается большая симпатия и поддержка россии.

"Я даже уверен, что это снимается для того, чтобы показать в арабских странах – в Иране, в Пакистане, в Сирии. Чтобы показать: "вот, смотрите, мусульмане россии такие верующие, такие правильные, они здесь воюют с этими националистами и фашистами – украинцами". Все это именно в таком ключе преподносится", — добавил Исмагилов.

Отметим, что кадыровцы регулярно снимают фейковые видео и регулярно попадаются на разоблачении.

Ранее "Телеграф" писал, что части кадыровцев приезжали в Мариуполь, чтобы поснимать видео. Они публиковали видео с якобы боевыми действиями, когда обстреливали жалюзи и опозорились в ролике с "гуманитарной помощью" — на пачках с мукой и другими товарами были надписи на украинском языке.