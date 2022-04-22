Ложись под танк: жесткий "отдых" бойцов ВСУ засняли на видео
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Во время войны "отдых" у военных крайне экстримальный
Украинские воины отбивают атаки российских оккупантов 58 дней подряд и имеют достаточно значительный успех на большинстве позиций. Понятно, что во время напряженных боевых действий наши бойцы устают и имеют право хоть на небольшой отдых, однако он у украинских бойцов достаточно специфичен.
Кадрамы, как "отдыхают" военнослужащие Украины, поделилось Оперативное командование "Восток".
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"Отдых — времяпрепровождение, целью которого является восстановление нормального состояния организма. Именно так трактует данное понятие "Википедия". Но в то время, когда российская армия зверствует на нашей Родине, совсем не до отдыха, в его классическом понимании", — говорится в сообщении .
Поэтому в целях психологической разгрузки воины 53 отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха устроили себе "обкатку танками".
Украинские военные отмечают, что такой "отдых" — это действенный способ восстановить силы и эмоциональную стабильность.
Напомним, что российские оккупанты за время войны уже потеряли в Украине более 3 тысяч единиц боевой техники, из которых 525 танков. А по данным Минобороны Украины по состоянию на 20 апреля на территории нашей страны было ликвидировано около 20,9 тысяч российских солдат.
Ранее "Телеграф" сообщал, что ВСУ "жестко посадили" два вертолета оккупантов в одном месте.
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