Укр

Зеленский отреагировал на российские "разведданные" о Польше и западе Украины: детали

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Владимир Зеленский Новость обновлена 29 апреля 2022, 20:45
Владимир Зеленский

Президент Украины отреагировал на новый вброс российской разведки

Владимир Зеленский прокомментировал заявление главы российской разведки Сергея Нарышкина о якобы намерении Польши захватить западные области Украины и установить над ними военный и политический контроль.

Президент Украины дал интервью польским СМИ.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

Глава государства назвал подобные вбросы москвы "информационными ракетами", которые наносят ущерб не меньше, чем обстрелы.

"Информационные сигналы — это те же информационные ракеты. Информационная атака не слабее ракетной. Это направлено на то, чтобы была дестабилизация, чтобы страны Европы были разобщены", — уточнил он.

По словам Зеленского, у него нет времени думать о том, что говорят российские политики. К тому же примеров подобных атак со стороны россии было много.

"Мое отношение, что цивилизованные страны это не будут воспринимать всерьез", — подвел итога глава государства.

Напомним, что Польша, которая недавно нанесла очередной санкционный удар по россии, решила передать Украине новую партию вооружения. В его перечень входят танки Т-72, а также боевые машины пехоты (БМП).

Теги:
#Польша #Сергей Нарышкин #Владимир Зеленский
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