Зеленский отреагировал на российские "разведданные" о Польше и западе Украины: детали

Президент Украины отреагировал на новый вброс российской разведки

Владимир Зеленский прокомментировал заявление главы российской разведки Сергея Нарышкина о якобы намерении Польши захватить западные области Украины и установить над ними военный и политический контроль.

Президент Украины дал интервью польским СМИ.

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Глава государства назвал подобные вбросы москвы "информационными ракетами", которые наносят ущерб не меньше, чем обстрелы.

"Информационные сигналы — это те же информационные ракеты. Информационная атака не слабее ракетной. Это направлено на то, чтобы была дестабилизация, чтобы страны Европы были разобщены", — уточнил он.

По словам Зеленского, у него нет времени думать о том, что говорят российские политики. К тому же примеров подобных атак со стороны россии было много.

"Мое отношение, что цивилизованные страны это не будут воспринимать всерьез", — подвел итога глава государства.

Напомним, что Польша, которая недавно нанесла очередной санкционный удар по россии, решила передать Украине новую партию вооружения. В его перечень входят танки Т-72, а также боевые машины пехоты (БМП).