россия пытается ввести в бой "свежую кровь": сводка Генштаба ВСУ
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К границам нашей страны стягивают технику со всей россии
Российская армия не прекращает попыток прорвать оборону Украины. Для этого они не только атакуют по всей линии фронта, но и постоянно усиливают ударный потенциал.
Украинский Генштаб отметил перемещение в приграничные регионы вооружения из других военных округов российской федерации — Западного, Центрального, Восточного и даже из северного флота.
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Часть из ранее перемещенной техники уже привезли в Украину. Так, на Слобожанском направлении, отмечено перемещение в окрестности Изюма до трех сотен единиц вооружения и техники, а также около тысячи солдат из ОРДЛО. Для прикрытия наступления на Барвенково и Славянск враг развернул два зенитно-ракетных дивизиона с "Бук-М2" и "Тор-М" на вооружении. Харьков продолжают обстреливать из авиации и с воздуха.
Атаки на украинские позиции продолжаются на Донецком и Таврическом направлениях:
- В сторону Крымки и Александровки оккупанты наступают на Лиманском направлении.
- В Попаснянском штурмуют в направлении Новотошковское-Орехово, пытаются укрепить позиции и заблокировать украинские силы в районе.
- Кураховское направление — попытка прорвать украинскую оборону в направлении Еленовка-Новомихайловка, при поддержке артиллерии.
На Южнобужском направлении враг пытается создать условия для наступления на Кривой Рог и Николаев.
На Волынском и Полесском направлении — без существенных изменений. На Северском — обстрел позиций украинских военных с Брянщины рф.
Как ранее писал "Телеграф", отчаянное сопротивление украинских войск, согласно картам боевых действий, застопорило наступление россиян. На Харьковщине тем временем за последнее время был освобожден ряд пригородов областного центра.
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