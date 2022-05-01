Укр

россия пытается ввести в бой "свежую кровь": сводка Генштаба ВСУ

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Украинские Силы обороны Новость обновлена 01 мая 2022, 07:35
Украинские Силы обороны

К границам нашей страны стягивают технику со всей россии

Российская армия не прекращает попыток прорвать оборону Украины. Для этого они не только атакуют по всей линии фронта, но и постоянно усиливают ударный потенциал.

Украинский Генштаб отметил перемещение в приграничные регионы вооружения из других военных округов российской федерации — Западного, Центрального, Восточного и даже из северного флота.

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Часть из ранее перемещенной техники уже привезли в Украину. Так, на Слобожанском направлении, отмечено перемещение в окрестности Изюма до трех сотен единиц вооружения и техники, а также около тысячи солдат из ОРДЛО. Для прикрытия наступления на Барвенково и Славянск враг развернул два зенитно-ракетных дивизиона с "Бук-М2" и "Тор-М" на вооружении. Харьков продолжают обстреливать из авиации и с воздуха.

Атаки на украинские позиции продолжаются на Донецком и Таврическом направлениях:

  • В сторону Крымки и Александровки оккупанты наступают на Лиманском направлении.
  • В Попаснянском штурмуют в направлении Новотошковское-Орехово, пытаются укрепить позиции и заблокировать украинские силы в районе.
  • Кураховское направление — попытка прорвать украинскую оборону в направлении Еленовка-Новомихайловка, при поддержке артиллерии.

На Южнобужском направлении враг пытается создать условия для наступления на Кривой Рог и Николаев.

Направления атак россии на востоке и юге Украины
Направления атак россии на востоке и юге Украины

На Волынском и Полесском направлении — без существенных изменений. На Северском — обстрел позиций украинских военных с Брянщины рф.

Как ранее писал "Телеграф", отчаянное сопротивление украинских войск, согласно картам боевых действий, застопорило наступление россиян. На Харьковщине тем временем за последнее время был освобожден ряд пригородов областного центра.

Теги:
#Украина #Россия #Война #Генштаб
Украинские Силы обороны
Украина
россия пытается ввести в бой "свежую кровь": сводка Генштаба ВСУ
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