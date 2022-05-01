Не сломал КГБ, так добила рф: после ужасов Бучи скончалась известная художница
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Когда оккупанты вышли из Бучи, женщина уже не могла сама ходить и есть
Известная украинская художница Любовь Панченко, которая жила в Буче на момент вторжения в город российских оккупантов, месяц голодала в своем доме, после чего была госпитализирована, но врачи не смогли ее спасти, — женщина скончалась в возрасте 84 лет.
Об этом на своей странице в Facebook вечером 31 апреля проинформировал мэр Бучи Анатолий Федорук.
Хотя Буча была деоккупирована почти месяц назад, о тяжелом положении Панченко стало известно только 21 апреля, когда в СМИ рассказали ее историю.
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Все время оккупации пожилая женщина сидела в своем частном доме, никуда не ходила и голодала. Когда россияне вышли из населенного пункта, соседи нашли ее и вызвали врачей, — те госпитализировали ее в Киев на лечение. Она очень похудела, не могла сама ходить и кушать, из-за чего волонтеры и журналисты собирали деньги ей на помощь.
Но помочь женщине уже не смогли, и она скончалась.
"Любовь Панченко не смогли сломать в КГБ, но художница очень пострадала во время нового российского нашествия", — подчеркнул Федорук.
Кто такая Любовь Панченко?
Любовь Панченко — художница-модельерка, лауреатка премии имени Василия Стуса, почетная гражданка Бучи. Она из художников-шестидесятников, которые боролись за украинскую культуру во время советской цензуры.
Ее картины всегда отличались ярким национальным колоритом, из-за чего Любовь преследовали, а ее работы приходилось прятать.
Творческое наследие художница еще до оккупации Бучи передала музею.
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