Не сломал КГБ, так добила рф: после ужасов Бучи скончалась известная художница

Когда оккупанты вышли из Бучи, женщина уже не могла сама ходить и есть

Известная украинская художница Любовь Панченко, которая жила в Буче на момент вторжения в город российских оккупантов, месяц голодала в своем доме, после чего была госпитализирована, но врачи не смогли ее спасти, — женщина скончалась в возрасте 84 лет.

Об этом на своей странице в Facebook вечером 31 апреля проинформировал мэр Бучи Анатолий Федорук.

Хотя Буча была деоккупирована почти месяц назад, о тяжелом положении Панченко стало известно только 21 апреля, когда в СМИ рассказали ее историю.

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Все время оккупации пожилая женщина сидела в своем частном доме, никуда не ходила и голодала. Когда россияне вышли из населенного пункта, соседи нашли ее и вызвали врачей, — те госпитализировали ее в Киев на лечение. Она очень похудела, не могла сама ходить и кушать, из-за чего волонтеры и журналисты собирали деньги ей на помощь.

Дом Панченко сильно пострадал от боевых действий

Но помочь женщине уже не смогли, и она скончалась.

"Любовь Панченко не смогли сломать в КГБ, но художница очень пострадала во время нового российского нашествия", — подчеркнул Федорук.

Кто такая Любовь Панченко?

Любовь Панченко — художница-модельерка, лауреатка премии имени Василия Стуса, почетная гражданка Бучи. Она из художников-шестидесятников, которые боролись за украинскую культуру во время советской цензуры.

Любовь Панченко в старости

Ее картины всегда отличались ярким национальным колоритом, из-за чего Любовь преследовали, а ее работы приходилось прятать.

Творческое наследие художница еще до оккупации Бучи передала музею.

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