"Мы видим другую тактику": Маляр о том, что изменилось в армии россии

Оккупанты начали подстраиваться под ВСУ

После провала армии рф под Киевом российские войска стали действовать осторожнее.

Об этом в интервью НВ заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Маляр отметила, что россия, потеряв элитные подразделения в боях под Киевом, поменяла тактику ведения боя. По мнению замминистра обороны, битвы на Донбассе и юге страны сейчас напоминают шахматную партию — стороны обмениваются ходами. Также Анна отметила, что в начале полномасштабного вторжения россия обладала преимуществом по количеству личного состава и вооружению, а украинцы преобладали в стратегиях, уровне подготовки военных и интеллектуальном подходе.

"Могу сказать, что сейчас россияне меняют тактику. Когда с самого начала они планировали захватить Киев, то бросили сюда свои элитные военные подразделения, которые были уничтожены нашими ВСУ. Вот тогда у них были заранее разработаны определенный план и стратегия. Сейчас они действуют по ситуации, изучают и анализируют нашу тактику, ищут слабые места", — заявила Маляр.

Анна добавила, что оккупанты начали действовать осторожнее и даже планировать ходы наперед.

"Мы не должны недооценивать врага, потому что враг мощный. Сейчас, как я говорила, мы видим другую тактику, они подстроились под нас, действуют схожим образом. Я недавно вернулась с востока, была во многих полевых штабах, могу сказать, что россияне стали осторожнее, они начали определенные шаги планировать, не просто количеством берут, а выстраивают шахматную доску. Потому и война сейчас немного другая, чем была в первые дни. Сейчас она перешла в формат этакого обмена ходами", — считает Маляр.

Ранее сообщалось, что на потопленном крейсере "Москва" половина экипажа состояла из солдат срочной службы.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский выступил против замораживания конфликта.