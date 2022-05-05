Сейчас бойцы подразделения выполняют задания в разных точках Украины

В четверг, 5 мая, исполняется восемь лет с момента создания отдельного отряда специального назначения "Азов". Многим он более знаком в обозначении "полк", и именно его бойцы с момента полномасштабного российского вторжения удерживают оборону Мариуполя. Несмотря на сложную ситуацию и плохую связь с нашими защитниками, многие украинцы решили поздравить парней с важной датой, подыскав наиболее подходящие слова.

О реакции сети на "день рождения" "Азова" расскажет "Телеграф".

Почему россии не выиграть войну против Украины?

По словам предпринимательницы и общественной деятельницы Юрии Бартле, победы "Азова" обязательно войдут в историю. Она подчеркивает, что эти ребята ежедневно приближали Украину к победе в войне, начиная с 2014 года.

"Азовцы — герои, которые принимали участие в ожесточенных боях, жертвовали жизнью, теряли побратимов. И сейчас эти стальные ребята, силой духа, которых восхищается весь мир, держат оборону "Азовстали" и воюют по всей линии фронта", — напомнила Бартле.

Вместо "открытки" она прикрепила снимок, на котором бойцы "Азова" запечатлены во время мероприятия в Урзуфе летом 2016-го.

Жители Обухова представили коллективное обращение к "Азову", подчеркнув, что подразделение является "наиболее боеспособной силой" украинской армии.

Высказал уверенность в том, что о военнослужащих "Азова" будут слагать легенды и чиновник Ивано-Франковщины Иван Дырив.

Свои пожелания высказали и многие другие украинцы. Большинство из них обещают молиться за то, чтобы наши защитники вышли живыми из ада "Азовстали", и благодарят за службу.

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О создании "Азова"

Полк "Азов" (тогда еще батальон) был основан в мае 2014 года — исключительно как добровольческое объединение. До ноября 2014-го находился в статусе подразделения патрульной службы милиции особого назначения МВД Украины.

После нападения россии на Донбасс азовцы участвовали в самых жестоких сражениях за родную землю. Это и бои за Иловайск, и освобождение Мариуполя (2014), и противостояния в Марьинке и Широкином.

Эмблема "Азова"

Сейчас "Азов" является одним из формирования Нацгвардии Украины. Его возглавляет командир Денис Прокопенко. Вместе с большинством бойцов Прокопенко находится на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе. Отдельные подразделения "Азова" воюют и на других отрезках фронта в Украине.

Благодаря кремлевской пропаганде "Азов" был обвинен в нацистской пропаганде, после чего его символика и упоминания стали запрещены в различных странах мира. В рф же объединение признано "террористическим", а наших защитников у путина называют "боевиками".

Стоит отметить, что нынешняя агрессия россии против Украины очень многим открыла глаза на правду. К примеру, в Японии "Азов" был официально исключен из списка террористических организаций, признав, что имеющаяся у них информация была далека от реальности.

"Телеграф" также рассказывал, что накануне годовщины создания полка с "Азовом" в Мариуполе пропала связь. Позже в сеть попали спутниковые снимки завода "Азовсталь", который россияне жестко атакуют уже несколько дней подряд.