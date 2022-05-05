"Спецоперация" путина захлебнется: названо важное направление для контрнаступления

Силы вражеской армии уже сейчас очень рассеяны

Российским оккупантам на фоне тотальных неудач не остается иной тактики, как уничтожать украинские города, ведь штурмом их взять не могут. Однако совсем скоро все кремлевские планы будут разрушены, ведь в руки ВСУ едет тяжелое оружие.

Такое мнение озвучил военный эксперт и экс-председатель Луганской военно-гражданской администрации Георгий Тука в комментарии "Телеграфу".

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По его словам, кроме оружия сработает еще и тот факт, что силы противника очень рассеяны, ведь российские оккупанты предпринимают попытки "отжать" юг и "закошмарить" Харьковщину. По мнению Туки, это сыграет с ними злую шутку и они изрядно получат в ответ.

"На мой взгляд, чем больше оккупанті сейчас отгребают в районах Херсона и Изюма (а от Харькова их уже потихоньку отодвигают, как раньше от Киева), чем ощутимее они там получат под дых, тем больше вероятности, что "спецоперация" россии окончательно захлебнется. И начнется спецоперация Украины с освобождения своей земли", — заявил Георгий Тука.

Напомним, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 5 мая сообщил, что Силы обороны Украины перешли в контрнаступление в направлении Харькова и Изюма. Украинские военнослужащие постепенно начинают "выбивать" российских оккупантов из их насиженных мест, освобождая родные населенные пункты и возвращая над ними контроль.

Ранее "Телеграф" сообщал, как складывается ситуация в оккупированном россией Приднестровье и стоит ли переживать за возможное открытие нового фронта.